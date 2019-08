Coreea de Nord, dupa ultimele miscari ale SUA: ''Un nou razboi rece''

trump vs kimjong google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 22 august, un reprezentant al regimului de la Phenian a declarat ca o serie de actiuni militare efectuate de SUA, inclusiv testul cu o racheta cu raza medie de actiune si planurile de a disloca avioane F-35 si echipamente ofensive in zona Peninsulei Coreea, ar putea "declansa un nou razboi rece". Coreea de Nord isi mentine neschimbata intentia de a rezolva toate problemele prin dialog si negocieri, a declarat reprezentantul Ministerului de Externe de la Phenian, adaugand ca "dialogul insotit de amenintari militare nu ne intereseaza", transmite publicatia The Guardian. Rusia se teme de rachetele pe care Romania le va primi de la Statele Unite "Miscari militare periculoas ...