Coreea de Sud a inchis barurile din Seul, dupa ce un tanar a infectat 20 de persoane

Autorităţile locale din Seul au decretat închiderea tuturor localurilor de noapte din capitala sud-coreeană, pentru a împiedica resurgenţa epidemiei de coronavirus după ce un nou focar de contaminare a fost constatat într-un cartier cosmopolit, cunoscut pentru viaţa sa de noapte, informează duminică AFP şi Reuters, preluat de Agerpres. Mai mult de 20 de noi cazuri […]