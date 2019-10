Corina Crețu, directiva pentru noul Guvern: 'Sa preia urgent coordonarea acestui subiect, astfel incat suma alocata Romaniei sa nu se piarda'

Strategia Dunării este un subiect mereu actual, care m-a preocupat în calitate de Comisar European, și la dezvoltarea căruia voi lucra în continuare, susține europarlamentarul Corina Crețu pe Facebook. Ea speră ca noul Guvern al României să preia urgent coordonarea acestui subiect, astfel încât suma alocată României (peste 1 miliard EUR) să nu se piardă, precizând că până la predarea mandatului său de Comisar European nu se cheltuiseră nici 10% din această sumă.

„Pentru România, Dunărea are o importanță strategică, motiv pentru care am subliniat în repetate rânduri că Planul de acțiune SUERD (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării) reprezintă șansa alinierii fondurilor europene pentru acest obiectiv. Colaborarea regională în diferite sectoare (transporturile, inovaţia, turismul) sunt vitale, iar România poate deveni un actor-cheie.

E cât se poate de clar că dacă o singură porţiune a Dunării nu funcţionează, circulaţia pe întregul fluviu este compromisă. Acesta este motivul pentru care am lansat proiectul "Freeway Danube", care şi-a asumat ca obiectiv creşterea navigabilităţii pe Dunăre și care urmărește rezultate concrete.

Proiectul privind Dunărea mi-a fost întotdeauna foarte drag și l-am considerat a fi o prioritate, pentru că reprezintă o șansă uriașă pentru țara noastră.

Sper ca, pe viitor, România să conștientizeze și să utilizeze mai bine aceste oportunități.

Sunt curioasă cât anume din fondurile generoase acordate de Guvernul Ponta pentru această Strategie au fost realmente folosite.

În timpul mandatului meu, m-am întâlnit cu toți primarii care sunt implicați în Strategia Dunării. Sper să se ajunga la un consens, iar noul Guvern al României să preia urgent coordonarea acestui subiect, astfel încât din suma alocată României (peste 1 miliard EUR) să nu se piardă, banii să fie cheltuiți riguros, în beneficiul locuitorilor din zonă și al creșterii atractivității zonei, implicit a României. Până la predarea mandatului meu de Comisar European nu se cheltuiseră nici 10% din această sumă”, scrie Corina Crețu pe Facebook.