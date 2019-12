Corina Cretu avertizeaza: Romania risca sa piarda jocurile pentru bugetul UE

Eurodeputata Corina Creţu şi-a exprimat îngrijorarea, sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că ar putea fi făcute reduceri masive în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, potrivit Agerpres. Corina Creţu a declarat că Preşedinţia finlandeză a Consiliului Uniunii Europene propune o formulă de calcul diferită decât cea de până acum, care ar dezavantaja România, spre deosebire de varianta de buget propusă anul trecut de Comisia Juncker.

"Sunt foarte îngrijorată de propunerea Preşedinţiei finlandeze, care vizează reduceri masive din fondurile europene pentru ţările mai puţin dezvoltate. Tocmai de aceea cred că România împreună cu prietenii, mai ales cei din estul european, trebuie să facă front comun pentru a apăra această propunere a Comisiei Europene, care a fost depusă pe masa Parlamentului şi Consiliului European încă din 2 mai 2018", a spus Corina Creţu.

Ea a susţinut că România a avut şansa "să se bată" ca acest buget din 2021- 2027 să fie adoptat pe timpul Preşedinţiei sale rotative la Consiliul UE "şi ar fi avut tot interesul", dar că a ratat această şansă, discuţiile fiind blocate.

"Îmi este foarte teamă că nu se vor putea folosi bani europeni de la 1 ianuarie 2021 din cauza adoptării târzii a legislaţiei. Ceea ce aş vrea să spun este faptul că am transmis în ultimii cinci ani, şi mai ales în ultimii trei ani - dar am văzut această rea-voinţă din partea autorităţilor române - am trimis constant, cu situaţiile la zi, către instituţiile române, le-am transmis către guvern. Am transmis la momentul respectiv tocmai pentru a păstra aceste semnale de alarmă în memoria instituţională. Aceste scrisori cred că pot fi făcute publice dacă autorităţile române vor, pentru ca românii să ştie care este situaţia reală. Sunt gata să explic şi personal cum au evoluat lucrurile. Mă îngrijorează că bugetul UE ar putea fi redus în perioada 2021-2027, mă îngrijorează faptul că nu reuşim să absorbim fonduri europene. 2014 - 2020 este practic spre sfârşit iar proiectele mai pot fi depuse până la finalul anului 2020, după care plăţi se mai pot face până în anul 2023", a precizat Corina Creţu.

