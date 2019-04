Corina Cretu: Se minte cu nerusinare ca eu si Comisia Europeana blocam proiecte pe care nu le avem. Dezvoltarea Romaniei e blocata

Comisarul european Corina Cretu, candidat pe lista Pro Romania pentru Parlamentul European, spune ca in fiecare tara din UE pentru un euro alocat din bani europeni sunt proiecte de trei euro, in timp ce Romania are bani necheltuiti si nu are proiecte, Cretu afirmand ca isi incheie mandatul la Comisia Europeana cu regretul ca proiecte importante nu au fost depuse pentru a fi realizate din fonduri europene.