Corina Danila, moment penibil: Credea ca o sa fie ceruta in casatorie!

Corina Danila

Corina Danila este una dintre acele prezente discrete ale showbizului autohton, iar relatia pe care a avut cu Peter Imre a fost foarte cunoscuta, la momentul respectiv.

Omul de afaceri Petre Imre a declarat ca a derutat-o pe iubita sa, atunci cand i-a oferit un inel: "I-am oferit nu un inel de logodna, ci un inel - cadou cu ocazia lansarii primului ei disc. Scopul nu era o cerere in casatorie, chiar daca acel cadou era un inel”, a dezvaluit Imre intr-un interviu din revista Tango. “Dar noi toti stim ce simbolizeaza un inel!”, i-a replicat reporterul lui Imre.

“Sa-ti povestesc cum a fost. La ora doua la pranz mi-am dat seama ca ea, odata cu acea lansare, va trai un moment extraordinar al vietii ei. Mie imi pare sincer rau ca nu cinta mai departe, pentru ca, dupa parerea mea, este o cintareata foarte buna”, a explicat fostul iubit al Corinei Danila, scrie wowbiz.ro.

“N-a fost in vazul lumii, pentru ca inelul a fost bine ascuns, nevazut de ochii lumii. Ulterior, in momentul in care Corina a fost intrebata de presa ce-a primit de la Peter, a spus ca a primit un inel si de aici au plecat toate speculatiile. Dar nu a fost o cerere in casatorie. Probabil a fost un moment de presa prost gestionat”, a incheiat Imre, care dupa despartirea de Corina Danila s-a insurat cu Marina, fiica fostului ministru de externe, Teodor Melescanu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.