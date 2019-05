Cornel Dinu arunca FRF in aer: 'Procurorul' povesteste cum au incercat sa cumpere Mircea Sandu si Ioan Becali calificarea la Euro 92

Gazeta Sporturilor publică astăzi un extras din ultima carte scrisă de Cornel Dinu, “Misterele lui Mister”, în care fostul secretar de stat povestește o tentativă de corupere a jucătorilor bulgari venită dinspre FRF la meciul Bulgaria - România 1-1, din 1991, potrivit gsp.ro.

Joi, un fost internațional bulgar, Ivo Georgiev (47 de ani) a declarat pentru Sportal.bg că jucătorii Generației de Aur a României au aranjat meciul cu Spania de la Euro ’96 prin intermediul lui Gică Popescu. Acuzația nu e nouă. A fost formulată în trecut și în România de către Miron Cozma și fostul internațional Ovidiu Popescu.

Astăzi, însă, Gazeta publică în exclusivitate un alt episod din relația româno-bulgară: un pasaj din cartea “ Misterele lui Mister” care va apărea pe piață la începutul lunii iunie. La pagina 342, Cornel Dinu descrie un episod șocant petrecut în 1991, la ultimul meci din grupa de calificare la Euro 92.

Înaintea partidei de la Sofia, România avea nevoie de o victorie pentru a se califica la turneul final din Suedia. Cu Mircea Rădulescu selecționer și Gică Hagi căpitan, “tricolorii” au făcut doar 1-1, după ce au condus la pauză cu 1-0. Hagi a ratat un penalty, iar bulgarii au egalat în partea a doua.

Dinu susține, însă, că Hristo Stoichkov a fost cumpărat de conducerea FRF prin intermediul impresarilor Dan Alban și Ioan Becali, iar atacantul Barcelonei și mai mulți colegi de-ai săi bulgari au jucat pentru România.

1994 este anul în care Hristo Stoichkov a câștigat Balonul de Aur. Bulgarul are 5 titluri de campion și o Ligă a Campionilor cu Barcelona. Are 76 de goluri în 151 de meciuri pentru catalani

Totul pentru o geantă cu câteva sute de mii de dolari strânși de Mircea Sandu de la președinții de Liga 1 implicați în Cooperativa meciurilor aranjate. Iată pasajul complet din carte:

“Am ajuns și eu la Sofia pentru acel meci hotărâtor, invitat de Traian (apelativul lui Mircea Sandu pentru apropiați). Mereu lângă el, am aflat că mesagerii săi, Dan (n.red. - Dan Alban) și Giovanni (n.red. - Becali, mâna dreaptă a lui Alban), reușiseră să sensibilizeze prin Stoicikov o parte a jucătorilor din naționala bulgară să faciliteze victoria noastră. Bineînțeles, nu pentru că ne-ar fi vrut binele, ci contra cost.

Cornel Dinu

"Traian îmi spusese numai mie, ca prieten de mare încredere, că strânsese de la unii președinți de cluburi din vechea și noua cooperativă! - cam 250.000 de dolari, prețul eventualei victorii. Nu mai țin bine minte suma exactă.

Din sertarele memoriei mele mi se șoptește că ar fi fost mult mai mare, spre 500.000. Bani purtați de Dan și Giovanni într-o geantă diplomat, mereu numai la ei. Niciodată nu o lăsau în mașină, erau profesioniști. Fratele meu Dan o purtase cu el până înainte de ora partidei. După aceea, o lăsase într-un loc neutru, așa cum se obișnuiește în astfel de tranzacții.

VEZI AICI CE A DECLARAT CORNEL DINU LA GSP LIVE

Se pare, nu știu sigur acest aspect, că despre un posibil ajutor din partea jucătorilor bulgari mai știau doar profesorul Mircea Rădulescu (n.red. - selecționerul de atunci al României) și Gică Hagi. Care juca și el în Spania, ca Stoicikov, dar la rivala Real Madrid. Ca balcanici, se-nțelegeau de minune și se respectau.

La ora jocului, ca și în timpul său, cei care știam această posibilă înțelegere eram într-o tensiune rară pentru un joc de fotbal. Acum era cu totul altceva…

Partida a fost echilibrată. Cei care trăiserăm și astfel de momente în fotbal (în cazul meu extrem de rare, din fericire) am realizat destul de repede, simțind jocul, că bulgarii evoluau în două tabere. Una, cu Stoicikov și alți câțiva, de partea noastră, cealaltă împotrivă. Practic, pericolul major, leul obișnuit din echipa lor, Hristo Stoicikov, s-a comportat ca un mielușel blând care nu ne-a creat vreun pericol.

Am deschis scorul prin Adrian Popescu și am fost egalați prin Sirakov. Înainte de goluri, arbitrul danez Mikkelsen, înclinând spre noi, ne-a acordat destul de ușor un penalty. Din nefericire, Hagi, “regele” nostru fotbalistic, a tras slab și chelul Mihailov din poarta lor, care nu era în trupa lui Stoicikov, l-a apărat.

stoicikov popescu hagi

Stoichkov, Hagi și Popescu, la Gala Hagi. O prietenie cimentată de Ioan Becali, impresarul celor trei la un moment dat

Totul s-a dus pe apa sâmbetei pentru noi, și la loc comanda cu bani cu tot. Traian a recuperat geanta, cei doi, Dan și Giovanni, așa cum știam, au fost “uomini d’onore”. Mai departe, ce s-a întâmplat cu banii, dacă au fost returnați, nu mai știu nimic.

După joc, distrus, Hagi a mai avut totuși puterea să recunoască că Stoicikov i-a spus că el și încă câțiva au evoluat pentru a ne aduce victoria. Am aflat mai târziu, așa cum se întâmplă în astfel de jocuri, de la prietenul meu, marele chirurg ortoped bulgar, profesorul Șoilov, doctorul naționalei și al celebrei Levski, că antrenorul Penev avea și el oamenii lui de suflet în echipă și a vrut să ne bată”.

IOAN BECALI, PRIETEN CU STOICHKOV

Gazeta a încercat fără succes să obțină o reacție din partea lui Mircea Sandu și Ioan Becali.

Surse apropiate impresarului au confirmat că Becali a fost prezent la meciul de la Sofia, în timp ce Dan Alban a rămas la București, blocat de ceață.

Plecați din România la finele anilor 70, Alban și Ioan Becali au făcut afaceri la limita legii în întreaga Europă, iar după 1990 au intrat în impresariat, reprezentându-i pe cei mai importanți jucători din Generația de Aur.

hagi stoicikov

Hagi și Stoichkov, colegi de echipă la Barcelona în 1994, prieteni impresariați de Ioan Becali

În 1991, Ioan Becali era prieten cu jucătorii bulgari Hristo Stoichkov și Nașko Sirakov datorită relațiilor comune pe care cei trei le aveau cu oameni de afaceri controversați din Bulgaria, îmbogățiți imediat după căderea Cortinei de Fier, în 1989.

Ioan Becali vorbea limba bulgară aproape la perfecție după ce a stat în închisoare în 1978, la sud de Dunăre.

La câteva săptămâni după egalul de la Sofia care a însemnat ratarea calificării la Euro 92, Dan Alban a murit într-un accident de mașină în Italia, după ce-i vizitase pe Dan Petrescu și Răducioiu. Aflat pe scaunul din dreapta, Cornel Dinu a scăpat, dar a fost grav rănit.

După moartea lui Alban, afacerea de impresariat a fost preluată de ajutorul său, Ioan Becali. Pe lângă români, el l-a impresariat la un moment dat și pe Hristo Stoichkov, “blatistul” indicat de Dinu în carte.

Soția lui Alban, Lise, s-a căsătorit cu președintele de atunci al FRF, Mircea Sandu, după decesul primei sale soții, handbalista Simona Arghir.

ACUZE DE BLAT ȘI LA MECIUL SPANIA - ROMÂNIA 2-1

"Gică Popescu și Gică Hagi au mânjit meciurile cu Bulgaria și Spania la Euro 96. Aveau o relație cu Hristo Stoichkov, am fost acolo ca reprezentant al federației! Iar Iordănescu ce a făcut? L-a scos pe Răducioiu, care tocmai dăduse gol! Gică Popescu striga disperat spre Iordănescu să-l schimbe. Doi oameni nu erau blat, Prunea și Răducioiu. Adevărul e adevăr, trebuie spus!”

Miron Cozma, în 2013, despre România - Spania 1-2 de la Euro 96

Aoleu, Popescu e un hoț mai mare decât Mircea Sandu! E pe mână cu clanul Becali, a fost prins in ofsaid in dosarul transferurilor si a vandut tara in 1996. A vândut meciul cu Spania de la Euro 1996. El și cu Hagi. Nu au vrut să joace, iar după meci au împărțit banii. Mai multe nu mai spun, dar Popescu știe bine ce-a făcut! Sper să nu candideze că nu are ce căuta la FRF”

Octavian Popescu, fost internațional român, în 2010

Un alt obstacol pentru noi la Euro 96 a fost că România a mers la culcare la meciul cu Spania, asta vă spun sigur. Hristo Stoichkov a vorbit după cu ei la telefon, s-a interesat la Barcelona, unde juca și Gică Popescu. I-au lăsat să înscrie pe spanioli, ăsta e adevărul. Haideţi să vedem ce au făcut fundaşii României în meciul cu Spania, în ultimele minute. N-aveau nicio şansă şi i-au lăsat să înscrie. Unul dintre ei a fost Popescu, care le traducea ceva acolo

Ivo Georgiev, fost internațional bulgar mai 2019