Cornel Dinu il critica pe Gino Iorgulescu: „Unui baiat cu probleme nu poti sa-i cumperi o masina de 300.000 de euro. Sa mearga cu metroul!”

Analistul sportiv si fostul selectioner al nationalei, Cornel Dinu, l-a criticat dur pe Gino Iorgulescu dupa accidentul provocat de fiul sau, in care a murit un baiat de 24 de ani. Cornel Dinu este la curent cu problemele pe care Mario Iorgulescu i le-a facut, in timp, tatalui sau si tocmai de aceea nu intelege cum de a primit o masina de 300.000 de euro, mai cu seama ca acum trei ani, tanarul a mai facut praf o masina de lux in Elvetia.

„Gino Iorgulescu traverseaza un moment infiorator, copilul asta i-a creat foarte multe probleme in timp. Acest baiat este o victima a timpurilor, dupa parerea mea. La acest baiat cu probleme, din prea multa dragoste se petrec niste lucruri inadmisibile. In primul rand, unui baiat cu asemenea probleme nu poti sa-i cumperi o masina de 300.000 de euro. Sa mearga cu metroul, sa mearga pe jos!

E vorba de mentalitate si de educatie. La noi, daca avem niste copii, trebuie sa le dam totul, sa le facem toate poftele. Si, din pacate, devin niste victime ale neatentiei noastre. Stiu ca acest copil l-a incercat pe Gino Iorgulescu de multe ori in ultimii ani', a spus Cornel Dinu la emisiunea „Realitatea Sportiva' de la Realitatea TV.

Sambata noapte, in jurul orei 3.00, Mario Iorgulescu a provocat un accident dramatic in care un tanar de aceeasi varsta cu el, 24 de ani, si-a pierdut viata.

Fiul sefului LPF, Gino Iorgulescu, se afla la volanul unui Aston Martin DBS, o masina extrem de scumpa si extrem de puternica pe care, evident, n-a mai putut sa o controleze si a intrat pe contrasens, pe Soseaua Chitilei, in Bucuresti.

Daniel Vicol, tanarul care circula regulamentar, a murit pe loc, iar Mario Iorgulescu se afla internat la spitalul Elias, in stare foarte grava.

Mario Iorgulescu, probleme grave in 2016

Fiul lui Gino Iorgulescu, Mario a fost retinut in 2016, pe 6 septembrie, impreuna cu alte trei persoane pentru savarsirea unor infractiuni, loviri si alte violente. Tot acum trei ani, pe vremea cand se afla la studii in Elvetia, Mario ar fi avariat serios o masina de 120.000 de euro, un Nissan GT-R.

'Mario e la al doilea accident de genul acesta. In 2016, la Geneva, acolo unde invata, tanarul a distrus intr-un accident un Nissan GT-R de 120.000 de euro', a marturisit o sursa pentru Cancan.



Starea lui Mario Iorgulescu este grava

„Referitor la starea pacientului Mario Iorgulescu, internat la spitalul Elias, va precizam ca aceasta a suferit o agravare in ultimele 12 ore, necesitand intensificarea masurilor de suport al functiilor vitale. Reamintim ca acesta a fost prezentat la UPU al SUU Elias de un echipaj SMURD, in data de 8 septembrie a.c., in jurul orelor 4:00, ca victima a unui grav accidentul rutier.

Bilantul lezional de la prezentare a stabilit necesitatea interventiei chirurgicale imediat pentru urmatoarele diagnostice:

Hemoperitoneu masiv prin ruptura de mezosigmoid si mezenter distal cu ischimie secundara de sigmoid si ileon distal.

Contuzie pulmonara bilaterala severa.

Fracturi costale bilaterale.

Intraoperator s-au practicat manevre de hemostaza chirurgicala si rezectiile intestinale dictate de leziunile descrise anterior.

Leziunile post traumatice extra abdominale, care nu beneficiaza de tratament chirurgical au ramas sa fie urmarite si tratate conservator. Intregul complex lezionar continua sa prezinte un potential evolutiv foarte grav, inclusiv cu risc vital”, au transmis reprezentantii spitalului.

