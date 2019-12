Cornel Gales a murit! “Sunt in stare de soc! Mergea la un restaurant sa manance”. Detalii de ultima ora

Cornel Gales a murit! Sotul regretatei artiste Ileana Ciuculete si-a pierdut viata intr-un accident, in Spania. Tragica veste a fost confirmata de unul dintre prietenii sai!

Cornel Gales a murit, duminica, intr-un accident de masina, in Spania! Vestea i-a socat pe apropiatii lui! Impresarul Silviu Lapadat, prieten de 15 ani cu Cornel Gales, a confirmat ca acesta s-a stins din viata. Impresarul e inca in stare de soc!

Silviu Lapadat: “Am vorbit cu Cornel Gales acum 4 zile”

“Din pacate este adevarat. Am sunat la cineva in Spania si… mi s-a confirmat. Eu inca sunt in stare de soc. A avut un accident de masina. Era cu Sorin si mergea la un restaurant sa manance… Acum 4 zile am vorbit cu Cornel… mi-a scris “Felicitari! Imi place evolutia ta. Las-o mai usor”. Eram prieteni de 15 ani. Ma intreba mereu cand merg in Spania sa ma odihnesc… si, uite, nu am mai apucat sa merg. El acolo lucra, in Spania, pe turism. Dupa ce s-a stins Ileana, 1 an a lucrat cu mine, dupa care a vrut sa plece… sa stea cat mai departe de scandaluri”, a declarat Silviu Lapadat.

Ileana Ciuculete a murit in 2017

Cornel Gales a fost casatorit cu Ileana Ciuculete, artista care a murit in 2017, la varsta de 59 de ani, in urma unei boli grave.

S-a dus la medic, insa era prea tarziu. Atunci a aflat ca are ciroza, declansata de hepatita C. O boala pe care a purtat-o multa vreme fara sa stie. Tot atunci medicii au anuntat-o ca sansele ei de supravietuire sunt minime.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.