Cornel Gales este inmormantat! Lacrimi de durere la catafalcul lui

Cornel Gales si-a pierdut viata acum aproape doua saptamani, intr-un cumplit accident de circulatie petrecut langa Valencia, in Spania, el fiind adus in tara, la eforturile Vivianei, fosta lui iubita, abia acum doua zile.

Desi nimeni nu se astepta ca rudele Ilenei Ciuculete sa vina la inmormantare, avand in vedere scandalul de dupa moartea cantaretei, Mugurel Sfetcu, baiatul cel mare al Ilenei Ciuculete, si fratele artistei, Aurel Ciuculete, au venit sa-si ia ramas bun de la Cornel Gales. Cei doi au stat langa sicriu, au tinut de coliva atunci cand s-a cantat ”vesnica pomenire”, semn ca au lasat deoparte toate dusmaniile din ultima perioada.

Viviana, fosta iubita a lui Cornel Gales, femeia care i-a fost alaturi dupa moartea Ilenei Ciuculete, este cea care s-a ocupat de inmormantare. Ea a stat langa sicriu si a plans tot timpul.

Viviana a rezolvat repatrierea trupului neinsufletit al lui Cornel Gales

Sicriul – din zinc, dar acoperit cu o rasina speciala care sa ii dea forma unuia obisnuit - a sosit din Spania cu un avion de linie, scos prin subsol si transportat spre dric cu o motostivuitoare. Viviana, fosta partenera de viata a lui Gales s-a ocupat de toate formalitatile necesare aducerii trupului in tara, dar si cele necesare preluarii de la aeroport de catre firma de pompe funebre.

Chiar daca impresarul a fost mereu inconjurat de prieteni, de-a lungul vietii, pe ultimul drum fost singur, fara rude, fara prieteni. Viviana, femeia care i-a fost mereu alaturi, s-a ocupat de tot ce inseamna acte si cheltuieli. Aerovava care l-a transportat pe Gales a avut o intarziere de 30 de minute, in timp ce formalitatile de frontiera au durat inca o ora. Dricul care a preluat sicriul cu trupul neinsufletit al lui Cornel Gales a plecat spre capela unde va fi depus. Cosciugul cu trupul neinsufletit al lui Cornel Gales a fost depus la biserica din Chitila la care a ramas pana in ziua inmormantarii.

Cornel Gales a murit intr-un accident de masina, in Spania

Ziua de 30 noiembrie a fost cea in care Cornel Gales a incetat din viata intr-un cumplit accident de circulatie. Vestea ca acesta a murit intr-un accident de masina, intr-un orasel de langa Valencia, i-a luat pe toti prin surprindere, de tragedie aflandu-se abia a doua zi, pe 1 decembrie, iar incertitudinea producerii tragediei a durat cateva ore, pana cand, intr-un final, au venit tristele confirmari. "Din pacate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu stiu ce sa zic. Dumnezeu sa il odihneasca...", ne-a spus, duminica seara, Viviana, vestea trista ca a murit Cornel Gales fiind astfel devenita realitate.

”El nu era la volan, statea in spate, pe mijloc si a zburat prin panorama si nimeni altcineva nu a fost ranit, nu e vorba, asa cum a aparut in presa, de cineva care sa fie in coma, sau altceva. (...) Pe data de 1 decembrie am aflat noi ca a murit... Dar, de fapt, el a murit pe data de 30 noiembrie, pe la ora 18.00, ora Spaniei... El se reintorcea de la restaurant cand s-a produs accidentul, iar explicatia pentru prezenta lui pe Whatsapp din noaptea de 1 decembrie este una simpla. In momemntul in care Politia a sunat suspectul, adica cel care conducea masina li s-a raspuns ca pe el nu il intereseaza si ca el nu poate sa ii ajute cu detalii si ca cel mai bine ar fi sa caute politistii la el in agenda. Atunci politistii au intrat in agenda lui telefonica si prin mesajele lui, iar asta este singura explicatie, e chiar una logica”, ne-a explicat Sasha, fiica Vivianei, cea care s-a ocupat de formalitatile repatrierii trupului lui Cornel Gales.

