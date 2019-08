Cornel Gales, viata de LUX in Spania dupa ce a vandut tot ce avea de la Ileana Ciuculete

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A trecut aproape jumatate de an de cand Cornel Gales a decis sa plec din Romania, alaturi de iubita lui, Vivi. Problemele pe care le-a intampinat cu fiii fostei sotii l-au determinat pe acesta sa ia drumul strainatatii pentru a-si gasi linistea. Desi, dupa moartea indragitei artiste, ar fi trebuit sa se linisteasca si sa ajunga la un numitor comun, nu acesta a fost cazul si pentru Cornel Gales si baietii vitregi. Ba din contra. Intre acestia a izbucnit un scandal, evident, pe avere. Dupa ce s-au razboit in emisiuni, cei trei au ajuns chiar si in fata unui judecator, iar anul trecut, cei doi baieti chiar au reusit sa castige o parte din procesul pe avere. Fiul Ilenei Ciuculete sufera de boala la ficat care a ucis-o pe artista de m ...