Cornelia Catanga a orbit dupa ce a suferit un infarct. Urma o dieta alimentara

Veste şocantă despre cântăreața Cornelia Catanga. Interpreta de muzică lăutărească a orbit după ce în urmă cu două zile a ajuns la spital în stop cardio – respirator. Starea de sănătate a cântăreţei s-a deteriorat din cauza unei diete drastice. Luni, 15 iulie, cântăreaţa a suferit un stop cardio-respirator. A fost operată de urgență