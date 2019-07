Cornelia Catanga, apel disperat catre Gabriela Firea dupa ce a fost externata: 'Mai vad doar 3%. Am o boala care duce la orbire'

După ce a trecut pe lângă moarte, Cornelia Catanga a acordat primul ei interviu pentru România Tv. Cântăreața de muzică lăutărească a mărturisit că nu mai are bani să plătească chiria, motiv pentru care stă momentan la niște prieteni. Îndrăgita artistă este convinsă că supărările și gândurile negre sunt sursa problemelor de sănătate, potrivit Spy News.

„Da, mămico, am slăbit. De supărări. N-am putut să stau (c.n. fără fiul meu). Am mai avut și niște alte chestii. Am fost păcălită. Am fost păcăliți. (...) Cum să mă simt? Mă simt bine? Sunt acasă, sub monitorizare”, a spus Cornelia Catanga, la RomâniaTV.

Noi IMAGINI din casa din SUA în care stă Sorina - Cum arată noua viață a fetiței din Baia de Aramă / VIDEO

Mai mult, artista a lansat un apel disperat către Gabriela Firea, în speranța că Primarul General al Capitalei i-ar putea oferi o casă. „Vă cad în genunchi”, a spus cântăreața.

„Sunt un om care nu mai pot să-mi fac meseria. Mai văd doar 3%. Am o boală care duce la orbire”, a mai spus Cornelia Catanga.