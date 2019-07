Cornelia Catanga, apel disperat catre Gabriela Firea dupa ce a fost externata: ''Va cad in genunchi''

cornelia catanga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce a trecut pe langa moarte, Cornelia Catanga a acordat primul interviu. Cantareata a marturisit ca nu mai are bani sa plateasca chiria, motiv pentru care sta momentan la niste prieteni. Indragita artista este convinsa ca supararile si gandurile negre sunt sursa problemelor de sanatate. „Da, mamico, am slabit. De suparari. N-am putut sa stau. Am mai avut si niste alte chestii. Am fost pacalita. Am fost pacaliti. (...) Cum sa ma simt? Ma simt bine? Sunt acasa, sub monitorizare”, a spus Cornelia Catanga. Prima poza cu Catanga, la opt zile dupa infarct - FOTO Mai mult, artista a lansat un apel disperat catre Gabriela Firea, in speranta ca Primarul General al Capitalei i-ar putea oferi ...