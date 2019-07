Cornelia Catanga, declaratii dupa ce a facut infarct: ''M-am simtit foarte prost si...''

cornelia catanga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La trei zile de cand a ajuns de urgenta, dupa ce a suferit un infarct si a fost bagata direct in sala de operatii, Cornelia Catanga a acceptat sa dea cateva detalii despre cum se simte si cum decurge recuperarea dupa ce i s-a montat un stent. Cantareata de muzica lautareasca se afla internata la Spitalul FLoreasca din Capitala. “Starea mea e foarte buna acum, sunt la Terapie Intensiva. Multumesc lui Dumnezeu, sunt in mediu de refacere. Duminica, m-am simtit foarte prost si spre norocul meu am fost ingrijita foarte bine de medicii de aici, de la Floreasca”, a spus cantareata. Cornelia Catanga a spus ca nu stie cand va fi externata. Aurel Padureanu, sotul cantaretei, precizeaza ca Cornelia ...