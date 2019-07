Cornelia Catanga, mesaj disperat pentru primarul Gabriela Firea. Artista a slabit in ultimul hal dupa ce a facut stop cardio-respirator

Cornelia Catanga a fost operata zilele trecute de urgenta, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. La trei zile dupa ce s-a externat din spital, aceasta a transmis un mesaj disperat si ii cere ajutorul primarului Capitalei.

Din cauza problemelor de sanatate, artista a slabit enorm si a ajuns de nerecunoscut.

„Stam la niste prieteni. Nu stiu cat o sa mai stau aici. Eu nu-mi aduc aminte absolut nimic. Eram cu nora mea si cu fiul meu, cu Alexandru. I-am spus ceva lui Alexandru si stiu ca de pe scaunul acela am cazut jos, n-am mai stiut de mine. Gandurile, supararea, nemultumirea asta ca vreau sa ajung la doamna primar, Gabriela Firea. De doi ani ma chinui sa ajung la dansa si nu am putut, dati-va seama ca nu am putut. Am fost impiedicata si nu am ajuns la doamna Firea. Daca ajungeam, eu sunt convinsa 99,9% ca ma ajuta”, a declarat Cornelia Catanga intr-un interviu la Romania TV.

„Sa ma ajute pentru ca sunt un om si nu mai pot sa-mi fac meseria. Mai vad 3%. Am o retinopatie pigmentara evolutiva, se ocupa doamna Monica Pop de mine. Este o boala care duce la orbire. Sa-mi dea o casuta (n.r. Gabriela Firea, primarul Capitalei) trei camarute sa-mi dea undeva, nu are importanta cum, unde imi da. Ca sa traiesc din mila colegilor si din mila prietenilor, nu vreau. Pentru ca eu inca pot sa cant, nu are nicio legatura. Nu exista in Romania, trei artisti cu trei stiluri total diferite si ii cad in genunchi doamnei primar sa ma primeasca pana la dansa sa vada despre ce este vorba. Stiu ca este o femeie cu frica de Dumnezeu (…)”, a transmis artista la tv.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.