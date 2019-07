Cornelia Catanga: „Nu mai am voie absolut nimic, nici sa vorbesc prea mult, nici sa cant prea mult”

Interpreta de muzica de petrecere Cornelia Catanga a vorbit despre starea sa de sanatate si despre restrictiile pe care le are dupa ce a avut probleme de sanatate.

Potrivit spynews.ro, Cornelia Catanga a afirmat, la emisiunea Agentia VIP, de la Antena Stars, ca ajunsse sa fumeze trei pachete de tigari pe zi, dar dupa ce a avut probleme de sanatate a decis sa renunte.

„Ajunsesem la trei pachete de tigari pe zi. Am lasat din start tigarile. Nu mai fumez. Nu mananc sarat, tin un regim strict. Nu mai am voie absolut nimic, nici sa vorbesc prea mult, nici sa cant prea mult. Tin un regim, Alexandru e foarte bucuros ca am inceput sa mananc. Si la 2:00 noaptea mananc daca ma trezesc”, a declarat Cornelia Catanga.

Interpreta de muzica de petrecere a dezvaluit si cine i-a fost aproape in momentele grele, dar si cum a fost deranjata de anumite comentarii care au fost facute despre ea si fiul sau, Alex.

„Mi-aduc aminte prin ce-am trecut. Aceasta jigodie de om, imi este sila… A vorbit de toti, isi da cu parerea despre toata lumea, inclusiv de fratele meu care a fost aproape de mine, Marian Mexicanu.

Oamenii care au fost alaturi de mine: Marcel Pavel, Maria Dragomiroiu, Fuego… foarte, foarte, foarte multi! Acum mi-am dat seama cat de iubita sunt de public si de fanii mei. Eu sunt o luptatoare…

A fost discutia foarte mare. Cand am auzit ca vorbeste de copii… Totul pana la copii”, a mai spus Cornelia Catanga, potrivit aceleiasi surse.

Interpreta de muzica de petrecere Cornelia Catanga a ajuns la spital de curand, dupa ce i s-a facut rau si a cazut pe strada. Ea a fost dusa de urgenta la Spitalul Floreasca. Artista a facut un stop cardio-respirator.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.