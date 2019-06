Cornelia Rednic a facut anuntul dupa 26 de ani de casatorie cu Lupu.

Artista a recunoscut ce sacrificii a facut pentru a fi alaturi de barbatul pe care il iubea.

„Eu dupa clasa a 10-a am renuntat la scoala, eram maritata. Am terminat clasa a X-a si eu m-am maritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama ca nu e bine, mi-am terminat studiile, apoi am facut si facultatea, pe toate pe rand. Avem 26 de ani de cand imi mananca capul”, a spus Cornelia intr-o emisiune TV.

Dieta care a ajutat-o pe Cornelia Rednic sa dea RAPID jos 7 kilograme: „Am voie sa mananc…”

Cornelia Rednic recunoaste ca metabolismul ii da de furca de cand se stie. Interpreta de muzica populara este foarte atenta la ce mananca, insa, in ultimele luni, aceasta a aculumat cateva kilograme.

Sotia lui Lupu Rednic a dezvaluit ca a reusit sa slabeasca sanatos 7 kilograme si ca drumul este departe de a fi incheiat.

„Ma aflu pe drumul cel bun. Asta-i important. A fost si o prietena din Londra cu mine la sala, cat a fost in tara, dar am renuntat. Nu mai merg la sala. Am ales sa alerg. Sa fac sport in aer liber si vreau sa profit de vremea asta frumoasa, cat mai e soare si cald cat de cat.

Si am ales sa fac acest sport pentru ca e singura modalitate de a ma intretine. La 40 de ani organismul nu te mai asculta ca la 20. Si m-am confruntat asa, cu niste acumulari de kilograme, intr-un mod nedorit de mine. Si atunci am zis sa fac ceva. Mi-am schimbat regimul alimentar si am inceput sa fac sport din ce in ce mai mult.

Am un regim facut special pentru mine, m-am consultat cu doctorita mea, Cristina Bogdan, si am hotarat impreuna sa urmez un regim personalizat. Pentru ca fiecare corp raspunde la anumite alimente. La mine sunt altfel de ptobleme si atunci a trebuit sa-mi fac un regim special, ca sa reusesc sa slabesc”, a dezvaluit artista.

„Am voie sa mananc tot ce este lejer, foarte mult merg pe culoarea verde. Legume, dar nu fasole, nu mazare. Dar am voie carne. Carnea facuta intr-un mod dietetic. Carne, peste la gratar, fiarta, in abur, la cuptor, dar nu prajita in ulei. Daca nu ai ce sa faci, o mananci si asa, cum noi suntem mereu pe drumuri… de multe ori nu-ti permiti sa mananci de cura.

Nu pot sa-ti spun cate kilograme am, nu stie nici Interpolul. Este secret de stat. Si nici nu pot sa-ti spun de la cate am pornit. Atat pot sa-ti spun, din primavara, de cand ne-am vazut ultima oara la filmarile pentru sezonul doi de la «Vedeta populara», am mai putine cu 7 kilograme. Am slabit greu fata de alte persoane, dar la mine metabolismul imi da de furca”.

