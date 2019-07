Cornelia Rednic a facut anuntul dupa 26 de ani de casatorie cu Lupu

rednic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Artista a recunoscut ce sacrificii a facut pentru a fi alaturi de barbatul pe care il iubea. „Eu dupa clasa a 10-a am renuntat la scoala, eram maritata. Am terminat clasa a X-a si eu m-am maritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama ca nu e bine, mi-am terminat studiile, apoi am facut si facultatea, pe toate pe rand. Avem 26 de ani de cand imi mananca capul”, a spus Cornelia intr-o emisiune TV. Dieta care a ajutat-o pe Cornelia Rednic sa dea RAPID jos 7 kilograme: „Am voie sa mananc…” Cornelia Rednic recunoaste ca metabolismul ii da de furca de cand se stie. Interpreta de muzica populara este foarte atenta la ce mananca, insa, in ultimele luni, aceasta a aculumat cateva kilograme. So ...