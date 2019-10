Cornelia si Lupu Rednic au dezvaluit motivul pentru care nu au copii

Indragitii cantareti de muzica populara Cornelia si Lupu Rednic au sarbatorit, recent, 25 de ani de cariera impreuna, si sunt casatoriti de 27 de ani.

De-a lungul anilor, intrebarea pe care au primit-o cel mai des a fost referitoare la motivul pentru care nu au copii, iar in cadrul unei emisiuni difuzate pe postul TV Antena Stars difuzata anul trecut, frumoasa artista a decis sa lamureasca o data pentru totdeauna acest aspect. Mai exact, cei doi nu si-au dorit sa devina parinti, deoarece se axeaza pe cariera si sunt mereu plecati in turnee, atat in Romania, cat si in alte tari, iar acest lucru i-a facut sa nu ia in calcul posibilitatea de a isi mari familia, intrucat nu s-ar putea ocupa de unul sau mai multi copii.

„Am fost o fata nazdravana, singura la parinti. S-au inteles totdeauna foarte bine. Cu bunicii am crescut pana la varsta de cinci ani. Cand eram mica, nu mi-am dorit sa fiu cantareata. (…). Am fost prieteni cam opt luni de zile si apoi ne-am casatorit. Dupa ce am terminat clasa a X-a, ne-am casatorit. Asta a fost destinul omului. (…). Sa am un copil de 16 ani si sa-mi zica asta… (n.r.: ca se marita). (…). Hai sa lamurim o data pentru totdeauna. Am ales sa nu facem copii pentru ca suntem foarte mult timp plecati. Nu faci copii cu gandul sa-i ai la batranete. Daca facem un copil, doi copii, nu o sa ne putem ocupa de ei”, a spus Cornelia Rednic.

Putina lume cunoaste inca un aspect delicat din viata sotilor Rednic, si anume ca, inainte de a ajunge cunoscuti si iubiti de toata lumea pentru muzica lor, au fost saraci. Desi au ajuns in prezent sa utilizeze un automobil in valoare de 80.000 de euro si sa isi permita orice, in trecut au dus-o destul de greu. Intr-un interviu mai vechi pentru revista Taifasuri, frumoasa cantareata de muzica populara s-a destainuit despre acea perioada grea din viata lor…

„Noi, cand am plecat la drum, am fost niste oameni simpli, chiar saraci. Eu, dupa clasa a X-a, am renuntat la scoala si m-am maritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama ca nu e bine, m-am intors la scoala, mi-am terminat studiile, apoi am facut si facultatea, pe toate pe rand”, a marturisit Cornelia Rednic.

