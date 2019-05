Cornelia si Lupu Rednic, despre viata in saracie la masina de 80.000 €! Nu ii recunosti la propria lor nunta de acum 27 de ani!

Cornelia si Lupu Rednic sun casatoriti de aproape trei decenii si daca, in prezent, ei isi permit sa isi indeplineasca orice moft, in trecut, indragitul cuplu nu au avut o viata indestulata. Recent, cei doi soti au fost surprinsi in trafic intr-o masina care costa 80.000 de euro. De altfel, bolidul de lux este folosit de artistii de muzica populara si atunci cand merg la concertele pe care pe au peste tot in tara.

Cornelia si Lupu Rednic, despre viata in saracie la masina de 80.000 €

In varsta de 43 de ani, Cornelia Rednic si sotul ei, care are 49 de ani, se numara printre cele mai apreciate cupluri din muzica populara din Romania. Atat frumoasa cantareata, cat si Lupu Rednic provin din familii modeste; artistul a marturisit intr-un interviu ca primii bani i-a castigat pe cand avea varsta buletinului muncind la camp. “In 1985, am terminat clasa a VIII-a si am plecat la Arad, localitatea Nadlac, unde munceam cu caii si caruta. Transportam porumb, sfecla de zahar si furajera”, a marturisit Lupu Rednic, titreaza click.ro.

Tot pe cand avea 14 ani, cantaretul a inceput sa cante la vioara, dupa cel-a auzit cantand pe vecinul Vasile a lu’ Pojonic. “Mi-a placut asa de mult, ca am cumparat o cetera si o zongora de la el. Atunci a inceput dragostea pentru arta si traditia populara. Nicaieri nu plecam fara vioara cu care incepusem sa-mi castig existenta. In serile de iarna mergeam cu doi-trei feciori la fete, la cate o sezatoare”, a mai povestit artistul.

In timpul unor declaratii mai vechi facute pentru Revista “Taifasuri”, Cornelia Rednic a marturisit ca a renuntat la scoala ca sa se casatoreasca cu cel care ii este sot de 27 de ani.

“Noi, cand am plecat la drum, am fost niste oameni simpli, chiar saraci. Eu dupa clasa a X-a am renuntat la scoala si m-am maritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama ca nu e bine, m-am intors la scoala, mi-am terminat studiile, apoi am facut si facultatea, pe toate pe rand”, a spus Cornelia Rednic in urma cu mai multi ani.

Cornelia si Lupu Rednic au muncit din greu, iar din 2006, cei doi maramureseni s-au mutat in Bucuresti. In prezent, ei castiga intre 1.000 si 2.500 de euro pe un concert. Cuplul detine o vila cocheta in Maramures, dar si un apartament frumos in zona de Nord a Capitalei.

De ce nu au Cornelia si Lupu Rednic un copil

Raspunsul la intrebarea care i-a urmarit multi ani in legatura cu adevaratul motiv pentru care nu fac un copil a venit in cadrul unui interviu acordat in primavara anului trecut chiar de cei doi artisti de muzica populara. Potrivit declaratiilor sotiei lui Lupu Rednic, ei au ales sa nu aiba un mostenitor pentru ca sunt mai mereu plecati cu spectacole prin tara sau strainatate. “Am fost o fata nazdravana, singura la parinti. S-au inteles totdeauna foarte bine. Cu bunicii am crescut pana la varsta de cinci ani. Cand eram mica, nu mi-am dorit sa fiu cantareata. (…). Am fost prieteni cam opt luni de zile si apoi ne-am casatorit. Dupa ce am terminat clasa a10-a, ne-am casatorit. Asta a fost destinul omului. (…). Sa am un copil de 16 ani si sa-mi zica asta… (n.r.: ca se marita). (…). Hai sa lamurim o data pentru totdeauna. Am ales sa nu facem copii pentru ca suntem foarte mult timp plecati. Nu faci copii cu gandul sa-i ai la batranete. Daca facem un copil, doi copii, nu o sa ne putem ocupa de ei”, a marturisit Cornelia Rednic in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

La un moment dat, Lupu Rednic a vorbit despre un moment dificil din viata lui: acela in care mama lui a fost bagata in inchisoare. “Acasa, provin dintr-o familie de oameni gospodari si credinciosi. (…). La 14 ani am fost la defrisat de paduri prin tara, la drenuri. Mama m-a facut la 42 de ani. Mama n-a avut nicio clasa, dar foarte desteapta. A zis ca se descurca ea. Mama nu a vrut sa dea terenul pentru colectivizare si statul a actionat in instanta si a condamnat-o pe mama la doi ani de inchisoare. Apoi am intrat eu in Politie. Ei nu i-a placut niciodata ca am fost politist. Cand a venit cel care a arestat-o pe mama, mi-a zis ca parca isi aminteste cum stateam in brate. Mama avea o educatie aparte, nu stiu daca un profesor te poate invata asa ceva. (…). Am mers pe obiceiul de la tara”, a povestit artistul.

Recent, cunoscutul cuplu a sarbatorit 27 de ani de casnicie si 25 de ani de cariera impreuna.

