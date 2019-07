Corneliu Papura: Puteam inchide meciul, sa nu mai tremuram pe final

Tehnicianul Corneliu Papură a declarat, duminică seară, după meciul câştigat de Universitatea Craiova, scor 1-0, în faţa Chindiei Târgovişte, că pe finalul jocului echipa sa a cedat iniţiativa, astfel că a avut emoţii, potrivit news.ro

"Am reuşit să câştigăm un meci destul de complicat având în vedere că în urmă cu trei zile am jucat în Europa League. Am întâlnit o echipă bună, cred că puteam închide meciul, să nu mai tremurăm pe final. Pe final s-a simţit oboseala şi am cedat iniţiativa. Dacă aveam mai mulţi jucători aş fi schimbat mult mai mult în primul 11. Trebuie să gestionăm bine situaţia în care ne aflăm. Cred că puteam închide meciul înainte să ajungă ei în situaţia de a egala. Noi pregătim fiecare meci să îl câştigăm. Primul lucru la care trebuie să ne gândim este să pregătim meciul cu Honved", a spus Papură, potrivit digisport.ro.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a treia a Ligii I.

Golul a fost marcat de Roman, în minutul 46.