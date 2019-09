Cornuri mucegaite distribuite elevilor prin programul guvernamental ,,Laptele si cornul"

Laptele si cornul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe scoli din judetul Valcea sunt verificate de inspectorii scolari si de cei de la Directia de Sanatate Publica dupa ce saptamana trecuta au primit sesizari ca in mai multe unitati scolare au fost distribuite cornuri mucegaite in cadrul programului guvernamental „Laptele si cornul”. Inspectorul scolar general Andra Bica, a declarat ca pana la ora actuala au fost facute verificari in toate unitatile scolare din municipiile Ramnicu Valcea si Dragasani, precum si in orasele Babeni si Horezu. Aceasta a spus ca in zilele urmatoare vor fi verificate si scolile din celelalte localitati. ,,Astazi (luni, n.r.) au fost verificate toate scolile in care se primesc aceste produse din aceste pat ...