Coroana de otel a regilor Romaniei, Ganditorul si femeie sezand, prezentate online de ICR New York

Coroana de oţel a regilor României, Gânditorul şi femeie şezând, brăţările dacice, Ocaua lui Cuza, Drapelul lupşenilor la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, fragmentele de rocă lunară dăruite de preşedintele american Richard Nixon lui Nicolae Ceauşescu sau telefonul lui Petru Groza sunt câteva dintre obiectele care vor fi prezentate, în fiecare săptămână, publicului nord-american pe platformele de social media ale ICR New York în cadrul programului "The History of Romania in One Object" potrivit news.ro.

Programul "The History of Romania in One Object/ Istoria României într-un obiect", realizat de ICR New York în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), care debutează luni, reconstituie epoci definitorii din istoria naţională prin intermediul câtorva artefacte reprezentative, care sintetizează un întreg context cultural, economic, tehnologic sau politic.

Programul va debuta cu prezentarea Coroanei de oţel a regilor României, simbol al independenţei, modernizării şi al reîntregirii României, începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, realizată de istoricului Cornel Ilie, directorul-adjunct al MNIR.

Următoarele prezentări vor fi semnate, printre alţii, de istoricii Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul general al MNIR, Katia Dănilă, Cristiana Tătaru, Raluca Mălăncioiu, Cristina Păiuşan, Oana Ilie şi Pompilia Gon.

Programul digital de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti continuă cu proiectul "Scena digitală" care va prezenta periodic, în limba engleză (sau cu subtitrare), producţii realizate în colaborare cu oameni de teatru români, americani şi din întreaga lume.

De asemenea, ICR New York derulează, începând de vineri, programul "Art Fights Corona. Artists React to the Pandemic/ Arta împotriva coronavirusului. Artiştii reacţionează la pandemie", în cadrul căruia opt artişti români au fost invitaţi să împărtăşească publicului american, prin mărturii sau alte forme expresive, cum resimt această perioadă neobişnuită şi cum au ales să o depăşească, explorând modul în care creativitatea/ creaţia este influenţată de pandemie.