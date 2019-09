Coroana de spini a lui Iisus, salvata in mod miraculos. Ce se intampla acum cu ea

Coroana de spini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru prima oara de la incendiul devastator care aproape a distrus catedrala Notre Dame din Paris, una dintre cele mai sfinte relicve a fost prezentata din nou in public. Este vorba despre Coroana de spini a Mantuitorului, un obiect care a fost pastrat cu sfintenie, pana acum cateva luni, in catedrala Notre Dame. Coroana de spini a fost salvata, in noaptea incendiului, de unul dintre preotii care slujeau in catedrala. Este considerata de multi una dintre cele mai importante relicve ale catolicismului, alaturi de Giulgiul din Torino, si este pastrata momentan intr-o cutie bine pazita la muzeul Luvru. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...