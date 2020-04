Coronacriza in Japonia: Studenții unei universitați și-au trimis roboții sa le ridice diplomele

Roboţii au luat locul studenților la ceremonia de absolvire organizată de Business Breakthrough University din Tokyo, arată Business Insider și preluat de stiriperurse.ro. Studenţii au luat parte la ceremonie prin intermediul unei platforme online de video-conferinţe şi au fost reprezentaţi de roboţi. Studenţii de la Business Breakthrough University din Tokyo nu au avut ceremonia de The post Coronacriza în Japonia: Studenții unei universități și-au trimis roboții să le ridice diplomele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.