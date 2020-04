Coronacriza in Ungaria: 5 ani de inchisoare pentru ziariștii care publica „informații neadevarate”

Parlamentul Ungariei a adoptat, în 30 martie, o modificare a codului penal care prevede pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru cei care publică “informaţii neadevărate” care îngreunează sau zădărnicesc lupta împotriva coronavirus, scriu jurnaliștii clujeni de la Átlátszó Erdély. Modificarea face parte din legea anti-coronavirus adoptată de parlament care a instituie un regim juridic extraordinar The post Coronacriza în Ungaria: 5 ani de închisoare pentru ziariștii care publică „informații neadevărate” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.