Coronavirus: 1.883 de decese in ultimele 24 de ore in SUA, bilantul total ajungand la 64.700

Statele Unite au înregistrat 1.883 de decese provocate de COVID-19 în ultimele 24 de ore, bilanţ în uşoară scădere comparativ cu zilele anterioare, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informează sâmbătă AFP. Bilanţul total al deceselor provocate în SUA de epidemia noului coronavirus a atins cifra de 64.700. Acesta este cel mai ridicat bilanţ ca valoare absolută deşi, proporţional cu numărul populaţiei, Belgia, Spania, Italia, Marea Britanie sau chiar Franţa au înregistrat mai multe morţi. SUA au, de asemenea, cel mai mare număr de persoane diagnosticate cu COVID-19: peste 1.1 milioane de cazuri înregistrate oficial. Aproape 165.000 de persoane au fost declarate vindecate. În ultimele trei zile, bilanţurile zilnice au fost în creştere, raportându-se aproximativ 2.000 - 2.500 de decese. Bilanţul zilnic al deceselor nu a scăzut sub 1.000 în ultima lună. De la mijlocul lunii aprilie, SUA au rămas într-o fază de "platou", de unde reuşesc cu greu să scadă. Măsurile de izolare cu geometrie variabilă introduse de statele americane, foarte diferite de măsurile mai dure aplicate în China, sunt "unul din motivele pentru care acest platou este prelungit", a opinat pentru AFP William Hanage, profesor asociat de epidemiologie la Harvard School of Public Health. Epicentrul epidemiei este localizat în New York, care continuă să înregistreze zilnic aproape 1.000 de spitalizări, deşi numărul deceselor zilnice este într-o tendinţă de scădere clară. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)