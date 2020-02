Coronavirus: 18 persoane in carantina, la Constanta. 13 sunt la bordul unei nave

Prefectura Constanta a anuntat, joi, ca 18 persoane se afla in carantina la nivelul judetului, in urma masurilor luate pentru prevenirea infectarii cu coronavirus, 13 dintre acestea aflandu-se la bordul unei nave din port, iar cinci intr-un centru amenajat de autoritati in acest sens. Niciuna dintre aceste persoane nu are manifestari clinice.