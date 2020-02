Coronavirus: 259 de decese. Primul caz de infectare confirmat in Spania. SUA interzic accesul strainilor care au calatorit recent in China

Coronavirus. Numarul deceselor inregistrate din cauza infectarii cu 2019-nCoV, coronavirusul descoperit la finalului anului trecut in China, a crescut la 259.

Coronavirus. Cazuri de infectare au fost confirmate vineri seara in Spania si Marea Britanie, iar Statele Unite au anuntat ca interzic accesul pe teritoriu a strainilor care au calatorit recent in China. Oficial, in China sunt peste 11.700 de persoane infectate cu 2019-nCoV.

Autoritatile spaniole au anuntat ca un prim caz de infectie a fost confirmat la unul dintre cei cinci germani care se aflau sub observatie in insula La Gomera dupa ce au avut contact cu un bolnav din tara lor, informeaza El Mundo.

Centrul National de Microbiologie din Spania a precizat ca pacientul se afla sub observatie. „Pacientul se afla internat si izolat intr-un spital de pe insula. Face parte dintr-un grup de cinci persoane pe care Directia Generala de Sanatate Publica din Canarias le mentine sub observatie”, a fost anuntat.

Coronavirusul a fost confirmat si in Marea Britanie

Coronavirus. In seara zilei de vineri, in Londra si Madrid a ajuns si primul avion cu repatriati din Wuhan. Toti se afla in carantina pentru 14 zile.

Coronavirusul a fost confirmat si in Marea Britanie. Doua persoane din aceeasi familie de nationalitate chineza au fost testate pozitiv. Ele se aflau in vizita in York, unde locuiau intr-un hotel, si au fost internate in Newcastle.

Dupa ce au fost confirmate cazuri in 22 de tari, inclusiv Statele Unite, administratia Trump a declarat urgenta de sanatate publica si ca interzice temporar intrarea pe teritoriul SUA a strainilor care au calatorit recent in China.

Primele cazuri raportate in Rusia

Coronavirus. Rusia a raportat, de asemenea, primele doua cazuri - cetateni chinezi. In Australia sunt deja 10 cazuri, iar prim-ministrul statului Queensland a cerut Guvernului sa suspende zborurile din China.

Numeroase companii aeriene din lume au anuntat anularea zborurilor catre tara asiatica.

Canada a confirmat al patrulea caz, iar Tailanda a raportat primul caz de transmitere de la om la om.

In Indonezia, 43.000 de muncitori dintr-un complex industrial au fost plasati in carantina, a anuntat PT Indonesia Morowali Industrial Park. Motivul - 5.000 dintre ei sunt chinezi, iar dintre acestia mai multi au venit din Wuhan. Niciunul nu a fost depistat pozitiv.

China ar ascunde numarul real al deceselor

Coronavirus. Potrivit unor informatii aparute in mediul online, China ar ascunde numarul real al deceselor.

William Yang, corespondent in China al Deutsche Welle, a scris pe Twitter ca mai multi muncitori din crematoriul din Wuhan au confirmat pentru Initium Media, sursa credibila, dupa cum a numit-o, ca in centrele crematoriului sunt aduse trupuri direct de la spitale. „Exista motive sa fim sceptici”, a adaugat jurnalistul.

Trupul unui barbat decedat a stat mai multe ore pe o strada din Wuhan inainte de a fi luat de serviciile de urgenta, a constatat un jurnalist de la agentia AFP. Barbatul decedat avea 60 de ani si purta pe fata o masca medicala.

Coronavirus. Wuhan, epicentrul epidemiei, se afla in carantina de mai multe zile.

Joi, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat epidemia declansata de coronavirusul din China ca fiind o urgenta globala.

