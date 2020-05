Coronavirus/28 de persoane - asistente, rezidenti si pacienti - depistate pozitiv la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi

Managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, dr Lucian Eva a declarat, sâmbătă, că unitatea medicală intră în regim de urgenţă după ce numărul persoanelor depistate pozitiv la testarea pentru Covid-19 a crescut de la zece, cât erau vineri, la 28. Potrivit acestuia, majoritatea celor 28 de persoane infectate cu Covid-19 sunt asistente medicale şi medici rezidenţi, însă printre persoanele depistate pozitiv se află şi pacienţi. "Începând de astăzi Spitalul de Neurochirurgie lucrează în regim de urgenţă. Avem o anchetă în desfăşurare şi încercăm să luăm toate măsurile necesare de depistare a virusului COVID-19 şi de stopare a răspândirii acestuia. Până în acest moment am testat 200 de persoane la nivelul spitalului, iar 28 din acestea sunt pozitive. Continuăm testarea şi retestăm acolo unde este cazul", a declarat dr. Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi. Clinica I de Neurochirurgie, în care a fost depistat primul caz cu virusul COVID-19, este complet izolată, dezinfectată şi decontamiată, a adăugat medicul. "În acest moment lucrăm pentru refacerea protocoalelor spitalului, dar şi a circuitelor pentru a asigura în continuare activitatea medicală pe partea de urgenţe neurologice şi neurochirurgicale pentru a putea primi cazurile medicale majore. Persoanele care au fost depistate pozitiv cu virusul COVID-19 vor rămâne internate în Spitalul de Neurochirurgie unde vor fi tratate. Să nu uităm că unitatea medicală a fost pregătită încă de acum două luni, de la izbucnirea pandemiei, pentru a face faţă unei astfel de situaţii. Suntem pregătiţi să luăm toate măsurile necesare pentru a opri acest virus care a fost adus din exteriorul spitalului", a precizat dr Eva. El a menţionat că ancheta epidemiologică se desfăşoară sub conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi şi va stabili clar de unde a provenit sursa infecţiei. În cursul zilei de vineri au fost depistate pozitiv zece cadre medicale, majoritatea asistente. Managerul Spitalului de Neurochirurgie declara la vremea respectivă că virusul a fost depistat prima oară la o asistentă medicală care a revenit în spital după 14 zile libere. Toate persoanele care au avut contact cu asistenta infectată au fost testate. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniela Malache, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Ady Ivaşcu)