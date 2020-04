Coronavirus - Airbus reduce productia si ar putea face concedieri masive

Directorul general al Airbus i-a anunţat pe cei 135.000 de angajaţi că ar putea urma concedieri masive şi a avertizat că este în joc supravieţuirea grupului aeronautic european, dacă nu se vor lua imediat măsuri, în contextul impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit BBC şi Reuters potrivit Agerpres.

Într-o scrisoare adresată vineri angajaţilor şi consultată de presă, Guillaume Faury a declarat că firma pierde bani într-un ritm fără precedent. Luna aceasta, Airbus, prezent şi în România, a anunţat că-şi va reduce producţia de avioane cu o treime.Reprezentanţii Airbus nu au dorit să comenteze informaţia.Avertismentul şefului Airbus vine într-un moment în care industria aviatică se confruntă cu un declin semnificativ din cauza efectelor epidemiei. Companiile aeriene globale se luptă să supravieţuiască şi apelează la ajutorul statului, în urma restricţiilor impuse pentru a stopa pandemia.Greg Waldron, de la site-ul Flight Global, a subliniat impactul major al epidemiei asupra Airbus şi asupra întregului sector, spunând: "Orice evaluare pe care am făcut-o în privinţa industriei aviatice a fost modificată complet. Perspectivele pentru Airbus s-au înrăutăţit. Pur şi simplu nu există cerere pentru noi aeronave în acest moment."Deja 3.000 de angajaţi Airbus urmează să beneficieze de schema de şomaj parţial pusă la punct de Guvernul de la Paris în cadrul măsurilor destinate să ajute companiile să facă faţă impactului crizei coronavirusului. În plus, grupul aeronautic european va reduce producţia de avioane, din cauza condiţiilor nefavorabile.Schema de şomaj parţial pusă la punct de Guvernul de la Paris permite unui salariat din Franţa să beneficieze de 70% din salariul brut şi 84% din salariul net.Luna aceasta, Airbus a informat că a primit, în primul trimestru al acestui an, 290 de comenzi nete pentru avioane şi a livrat 122, în timp ce alte 60 de avioane au fost produse, dar nu au fost livrate deocamdată, din cauza evoluţiei pandemiei.Airbus este lider european în furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de luptă şi de transport şi a avioanelor dedicate misiunilor, precum şi numărul unu în Europa în ceea ce priveşte programul spaţial şi a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni în spaţiu.