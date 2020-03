Coronavirus. Alexandru Rafila: Zilele urmatoare pot fi sute de persoane infectate in Romania

Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals“ din Bucuresti sustine ca saptamana viitoare, numarul celor infectati ar putea creste la cateva sute.

”In Romania, lucrurile se misca foarte mult din doua considerente. Pe de o parte, afluxul foarte mare de persoane care au venit din zonele afectate, mai ales din Italia si cel de-al doilea element e legat de transmiterea infectiei de la aceste persoane.

Probabil ca saptamana viitoare, pentru ca perioada de incubatie a bolii e de 5-6 zile, probabil atunci vedem o crestere foarte mare a cazurilor infectate cu coronavirus, e posibil ca peste o saptamana sa fie sute de persoane infectate. Totusi, cred ca in primul rand trebuie sa ne calmam.”, a spus Alexandru Rafila, conform antena3.ro.

Inca sase cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, astfel ca numarul total al persoanelor infectate a ajuns la 95.

Pacientul 90 este o femeie de 64 de ani din Neamt, venita din Italia in 9 martie si confirmata vineri cu coronavirus.

Al 91-lea caz este al unui copil de un an din Bacau, care a fost in contact cu matusa venita din Italia in 3 martie. Copilul a fost confirmat tot vineri, iar matusa este asimptomatica si urmeaza sa fie testata.

Cazul 92 este o femeie de 41 de ani din Iasi, care lucreaza in Mures si a venit din Dubai in 8 martie. Ea face naveta Iasi-Bucuresti, iar din 9 martie a mers la serviciu. Boala a debutat in 12 martie, fiind confirmata cu coronavirus vineri.

Cazul 93 este o alta femeie, in varsta de 41 de ani din Iasi, sosita din Franta si internata in Spitalul de boli infectioase Iasi vineri, confirmata in aceeasi zi.

Cel de-al 94-lea caz este o femeie de 27 de ani din Caras-Severin, sosita din Italia in 10 martie si carantinata in Dambovita, confirmata vineri.

Cazul 95 este un barbat de 55 de ani din Caras-Severin, venit din Italia, carantinat in Dambovita si confirmat tot vineri.

