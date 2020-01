Coronavirus - Bilantul a ajuns la 56 de morti; avertisment al presedintelui Xi Jinping

Bilanţul epidemiei de pneumonie virală din China a urcat la 56 de morţi şi aproape 2.000 de persoane contaminate, au anunţat duminică autorităţile locale, la o zi după avertismentul lansat de preşedintele Xi Jinping în legătură cu o accelerare a propagării noului tip de coronavirus, informează AFP. Epidemia a ajuns deja în Europa şi în Australia, în pofida măsurilor luate de autorităţi pentru a încerca să limiteze propagarea infecţiilor. Începând de luni, agenţiile de turism chineze nu vor mai putea să vândă rezervări hoteliere şi sejururi în grup, a anunţat postul public de televiziune chinez - CCTV. Această criză s-a produs în sezonul sărbătorilor ocazionate de Anul Nou Chinezesc, când cetăţenii acestei ţări călătoresc în număr foarte mare, profitând de cele şapte zile de vacanţă pentru a fi alături de familiile lor. Aproape 500 de medici militari au fost transferaţi la Wuhan, metropola din centrul Chinei unde a apărut virusul în decembrie, un oraş plasat apoi, de facto, în carantină. Autorităţile chineze au anunţat construirea în regim de urgenţă a două spitale pentru pacienţii infectaţi cu noul tip de coronavirus. Cincisprezece noi decese au fost înregistrate, printre care o primă persoană decedată în Shanghai, iar alte 688 de noi cazuri de infecţii cu coronavirus au fost confirmate, numărul infecţiilor ajungând la un total de 1.976 în întreaga ţară, potrivit Comisiei naţionale pentru sănătate. Un prim oraş chinez, Shantou, aflat la peste 1.000 de kilometri sud faţă de Wuhan, va implementa duminică, începând de la ora locală 24:00 (16:00 GMT), măsuri de restricţionare a accesului pentru toate vehiculele - cu excepţia celor care au un rol esenţial - în această metropolă cu peste 5 milioane de locuitori. Autorităţile din Tianjin, care are peste 15 milioane de locuitori, au anunţat la rândul lor suspendarea începând de luni a curselor cu autobuzul pe distanţe lungi, devenind a doua mare metropolă chineză ce implementează o astfel de măsură după Beijing. * * * "O epidemie care accelerează" China şi-a înmulţit iniţiativele pentru a încerca să limiteze propagarea coronavirusului, prezent de acum pe patru continente. "În faţa situaţiei grave a unei epidemii care accelerează (...), este necesar să consolidăm conducerea centralizată şi unificată a Comitetului Central al Partidului", a declarat preşedintele Xi Jinping în timpul unei reuniuni a comitetului permanent al Biroului politic al Partidului Comunist Chinez, instanţa ce conduce China, alcătuită din şapte membri . Franţa a anunţat la rândul ei, vineri, trei cazuri de contaminare confirmate, prezentate ca fiind primele din Europa. Australia a anunţat sâmbătă patru cazuri - persoane care s-au întors recent din China. Cinci ţări din Asia sunt de acum afectate şi un al doilea caz a fost confirmat în Statele Unite. Un caz suspect a fost detectat în premieră şi în Canada. Studiile realizate pe primii pacienţi infectaţi tind să indice faptul că rata de mortalitate a noului virus - denumit 2019-nCoV -, ce face parte din familia coronavirusurilor, este destul de scăzută. Această rată de deces "este pentru moment mai mică de 5%", a dezvăluit profesorul francez Yazdan Yazdanpanah, expert în cadrul OMS, care se ocupă de pacienţii din Franţa. Sindromul Acut Respirator Sever (SARS), care a făcut 774 de victime pe plan mondial în perioada 2002-2003, avea o rată de mortalitate de 9,5%. În acest context, China a intrat în Anul Şobolanului sub stigmatul coronavirusului. În ziua de Anul Nou, străzile din Wuhan sunt aproape goale, iar puţinii pietoni îşi acoperă chipurile cu măşti medicale, care au devenit obligatorii, transmit jurnaliştii de la AFP. * * * Un oraş rupt de restul lumii În oraş, oamenii trebuie să aştepte timp de mai multe ore pentru a putea fi consultaţi de un medic. La limita zonei interzise, la circa 20 de kilometri est de centrul oraşului, vehiculele care încearcă să treacă de un punct rutier cu taxă sunt obligate să se întoarcă. Trenurile şi avioanele nu mai au în principiu dreptul de a părăsi oraşul Wuhan începând de joi. Ţările occidentale se mobilizează pentru a organiza în zilele următoare evacuarea cetăţenilor lor. Statele Unite au anunţat duminică organizarea evacuării personalului său diplomatic şi a cetăţenilor americani, mizând pe un zbor direct, marţi, din Wuhan la San Francisco. În plus faţă de Wuhan, practic întreaga provincie Hubei este ruptă de restul lumii, iar numărul locuitorilor care au rămas complet izolaţi este de peste 56 de milioane, echivalent cu aproape întreaga populaţie a Africii de Sud. Armata chineză a trimis în zona interzisă trei avioane din care au coborât vineri 450 de medici militari şi alţi membri ai personalului medical. Unii dintre ei au experienţă în lupta contra Ebola şi SARS - o tulpină similară noului tip de coronavirus, care a făcut 650 de morţi în China continentală şi Hong Kong între 2002 şi 2003. Spitalele locale sunt deja arhipline, iar construirea unui al doilea spital în regim de urgenţă, care va avea peste 1.000 de paturi, a început deja în Wuhan. Imobilul va fi finalizat în mai puţin de 15 zile, au anunţat companiile mass-media publice. Cu excepţia a trei decese, toate celelalte victime au fost înregistrate în acest oraş sau în alte localităţi din provincia Hubei. În Hong Kong, unde cinci cazuri de contaminare au fost înregistrate, autorităţile au decretat stare de alertă maximală, o situaţie ce a determinat închiderea şcolilor şi a parcului de distracţii Disneyland. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Ada Vîlceanu)