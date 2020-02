Coronavirus - Bilantul explodeaza in China dupa o schimbare a metodologiei de calcul; oficiali importanti, concediati

China a anunţat joi 15.000 de contaminări suplimentare cu noul tip de coronavirus, un salt record pe care specialiştii de la Beijing îl explică prin adoptarea unei noi metodologii de definire a cazurilor de infectare, ce a fost urmată de demiterea imediată a principalilor oficiali din Hubei, provincia considerată leagănul acestei epidemii, informează AFP. Această cifră îngrijorătoare şi aceste sancţiuni disciplinare alimentează speculaţiile potrivit cărora gravitatea epidemiei de pneumonie virală provocată de Covid-19 ar fi putut să fie subestimată. Comisia de sănătate din Hubei a anunţat joi 242 de noi decese în provincie. Aceasta este de departe cea mai mare creştere (a bilanţului victimelor) înregistrată în 24 de ore de când criza a debutat în decembrie în capitala provinciei chineze, oraşul Wuhan. Foto: (c) Cheng Min / Xinhua Aceste creşteri se datorează unei noi definiţii, mai largi, a cazurilor de infectare. De acum înainte, autorităţile locale vor contabiliza cazurile "diagnosticate clinic". De exemplu, o radiografie pulmonară în cazurile suspecte poate fi de acum considerată ca fiind suficientă pentru diagnosticarea virusului. Până joi, un test de acid nucleic era indispensabil. Autorităţile chineze justifică această nouă metodă printr-o "mai bună cunoaştere" a bolii şi a simptomelor sale şi prin dorinţa lor de a îi ajuta pe pacienţi să beneficieze cât mai repede de un tratament. "În acest gen de epidemie, există două metode: fie să foloseşti o plasă cât mai largă pentru a te asigura că niciun bolnav nu se strecoară prin ochiurile plasei, fie să faci o depistare rapidă", însă cea din urmă necesită mai mult timp, a declarat Kentaro Iwata, profesor la Universitatea Kobe din Japonia, expert în boli infecţioase. Au început să cadă capete "Este mereu o dilemă", afirmă acelaşi expert, considerând "de înţeles" faptul că autorităţile din Hubei au ales prima soluţie în faţa urgenţei. Noile cifre ridică bilanţul în China la aproape 60.000 de cazuri confirmate şi la cel puţin 1.355 de morţi. Coincidenţă sau nu, cel mai înalt oficial al Partidului Comunist Chinez (PCC) din Hubei, Jiang Chaoliang, a fost demis din funcţie. El a fost înlocuit cu primarul din Shanghai, Ying Yong, un apropiat al preşedintelui Xi Jinping. Foto: (c) China Daily via REUTERS Principalul oficial comunist din Wuhan, Ma Guoqiang, a fost de asemenea demis. Demiterile au fost anticipate, întrucât nemulţumirea opiniei publice chineze era foarte mare. O mare parte dintre cetăţenii chinezi acuză de mai multe săptămâni autorităţile locale că au reacţionat cu întârziere în faţa primelor cazuri ale bolii. Nemulţumirea populaţiei s-a apropiat de nivelul unei furii generalizate după decesul înregistrat vineri, la vârsta de 34 de ani, al lui Li Wenliang, unul dintre primii medici care au lansat un avertisment legat de apariţia acestei epidemii. Mustrat de Poliţia locală, care îl acuza că răspândeşte "zvonuri", medicul chinez a fost el însuşi infectat cu Covid-19 Demiterile au început să se producă încă de la începutul acestei săptămâni în Hubei. Cei mai importanţi doi înalţi demnitari provinciali din Ministerul Sănătăţii au fost demişi din funcţie. "Prea devreme" Cifrele anunţate joi contrastează puternic cu cele din ziua precedentă: China anunţase cel mai mic număr de noi contaminări înregistrate în ultimele două săptămâni. Un renumit expert chinez a prezis chiar "un vârf" al epidemiei până la sfârşitul lunii februarie. Preşedintele chinez Xi Jinping s-a arătat la rândul său optimist miercuri, subliniind "evoluţia pozitivă" a situaţiei. Foto: (c) Liu Bin / Xinhua La Geneva, experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), s-au declarat totuşi prudenţi. Michael Ryan, directorul departamentului de urgenţe sanitare, a declarat: "Cred că este astăzi mult prea vreme pentru a încerca să prezicem începutul, mijlocul şi sfârşitul acestei epidemii". Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat această ipoteză, preconizând "o extremă prudenţă". "Această epidemie poate să evolueze în orice direcţie", a adăugat el. Pentru moment, 99,9% din decesele înregistrate pe plan mondial s-au produs în China. În afara acestei ţări, Covid-19 a provocat moartea unei singure persoane: un cetăţean chinez, care a decedat în Filipine. În Japonia, situaţia este în continuare tensionată la bordul navei de croazieră Diamond Princess, plasată în carantină în apropiere de Yokohama: 218 persoane sunt contaminate, 44 de noi cazuri fiind anunţate. Joi dimineaţă, o plasare în carantină a fost decretată pentru prima dată şi în Vietnam, ce vizează o comună cu 10.000 de locuitori, în apropiere de Hanoi. Cincisprezece persoane sunt deocamdată afectate de epidemie în această ţară. F1 şi smartphone-uri În Uniunea Europeană (UE), miniştrii Sănătăţii urmează să se reunească joi la Bruxelles pentru a discuta situaţia epidemiei de coronavirus. Temerile legate de contaminare i-au determinat miercuri pe organizatorii Salonului Auto de la Barcelona, un eveniment de prim-rang al acestei industrii, să anuleze evenimentul din acest an, programat în perioada 24-27 februarie. Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat de asemenea amânarea până la o dată neprecizată a Marelui Premiu al Chinei de Formula 1, care urma să aibă loc pe 19 aprilie la Shanghai. Temându-se de perspectiva unei scăderi drastice a ritmului de creştere a economiei ţării sale, prim-ministrul chinez Li Keqiang a cerut miercuri "o reluare ordonată a activităţii şi a producţiei". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Adrian Dãdârlat)