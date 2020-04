Coronavirus: Cativa credinciosi ortodocsi din Ierusalim au asistat la aprinderea Luminii Sfinte in pofida pandemiei

Câţiva credincioşi ortodocşi au asistat sâmbătă la aprinderea Luminii Sfinte în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în contextul în care doar câteva persoane au primit din partea autorităţilor israeliene permisiunea de a participa la această ceremonie religioasă, informează DPA. Israelul a implementat măsuri stricte pentru a limita răspândirea pandemiei, închizând toate lăcaşurile de cult şi interzicând întrunirile publice. Aceste măsuri se aplică şi în Cisiordania. Potrivit credinţei creştinilor ortodocşi, razele soarelui trec printr-o lucarnă şi aprind în mod miraculos, de Paşte, o flacără în cripta Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, construită pe locul în care Iisus a fost înmormântat şi în care apoi a înviat. Acest fapt este considerat un miracol care are loc în Sâmbăta Mare din fiecare an, cu o zi înainte de Duminica Paştelui ortodox. Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a aprins lumânări în Capela Sepulcrului şi a transmis mai departe Lumina Sfântă preoţilor prezenţi la ceremonie, dintre care unii purtau măşti sanitare. Au fost autorizaţi să participe doar câţiva preoţi reprezentând comunităţile greacă, armeană, rusă şi coptă, precizează Reuters. De obicei, la ceremonie asistă sute de credincioşi, care se reunesc în număr mare în această biserică. Ceremonia din acest an a fost transmisă în direct de televiziunea palestiniană şi de alte companii mass-media. Potrivit Reuters, în curtea Bisericii Sfântului Mormânt s-au aflat în acest an doar câţiva poliţişti şi câţiva credincioşi, inclusiv trimişi speciali ai bisericilor din ţările ortodoxe, care au respectat dispoziţiile de distanţare socială şi au aplaudat în momentul ieşirii din capelă a preoţilor care purtau lumânări aprinse de la Lumina Sfântă. Pe măsură ce cortegiul religios avansa pe străzile din cartierul creştin din Oraşul Vechi al Ierusalimului, mai mulţi credincioşi care nu au putut să fie prezenţi la Biserica Sfântului Mormânt au ieşit pe străzile lăturalnice pentru a primi Lumina Sfântă, ignorând astfel restricţiilor adoptate pentru a limita răspândirea coronavirusului, şi au început să cânte imnuri religioase, să bată tobe şi să ridice crucifixuri spre cer, întinzându-şi lumânările peste umerii persoanelor aflate în faţa lor, potrivit Reuters. Lumina Sfântă va fi adusă apoi de la Biserica Sfântului Mormânt în containere speciale la un aeroport situat în apropiere de Tel Aviv, unde, conform tradiţiei, este aşteptată de avioane din Rusia, Grecia, Bulgaria, România, Ucraina şi alte ţări ortodoxe, potrivit unui oficial local. În 2020, marcând o distanţare de tradiţie din cauza pandemiei de coronavirus, demnitarii din aceste ţări vor aştepta Lumina Sfântă la bordul avioanelor lor, fără să coboare pe pista aeroportului. În Israel, 13.107 persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, iar 158 dintre ele au murit, a anunţat Ministerul Sănătăţii din această ţară. Aproximativ 300 de persoane din Cisiordania şi 13 din Fâşia Gaza sunt infectate cu noul coronavirus, potrivit Ministerului Sănătăţii din Ramallah. În Cisiordania au fost raportate două decese cauzate de COVID-19. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Anda Badea)