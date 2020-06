Coronavirus/ Cazanciuc: Guvernul sa propuna un proiect de lege care sa reglementeze clar conditiile de carantinare, izolare si internare

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, consideră că Guvernul trebuie să propună un proiect de lege care să reglementeze clar condiţiile de carantinare, izolare şi internare obligatorie, în funcţie de situaţia epidemiologică, precizând că Parlamentul va lucra, pe perioada verii, în sesiune extraordinară. "Responsabilitatea a fost de la început a Guvernului. Măcar în cel de-al 12-lea ceas, ar fi trebuit să lase atacurile la adresa instituţiilor fundamentale ale statului, la adresa adversarilor politici, să nu arunce vina pe români şi să facă ceea ce ar fi trebuit să facă de la început. Din cauza aroganţei, îngâmfării Guvernului Orban, sistemul judiciar va avea foarte mult de suferit. Gândiţi-vă că va urma un val de plângeri formulate de către cei au suferit restrângeri de drepturi prin ordin de ministru. Este de datoria Guvernului să repare, de îndată, acest abuz. Trebuie să vină cu un proiect de lege care să reglementeze clar condiţiile de carantinare, izolare şi internare obligatorie. Parlamentul va lucra în sesiune extraordinară", a afirmat Cazanciuc, joi, într-o conferinţă de presă, organizată la sediul central al PSD. Senatorul PSD susţine că Guvernul trebuie să iniţieze un astfel de proiect de lege pentru că "are datele despre situaţia epidemiologică şi poate să spună că pentru a controla situaţia este necesară restrângerea unor drepturi, pentru a proteja populaţia". El a menţionat că în Parlament se va analiza, după ce Curtea Constituţională va publica motivarea deciziei, şi o eventuală modificare a Legii 55/2020, astfel încât să fie clare anumite dispoziţii. "Nu suntem noi de la Parlament primii care trebuie să spunem ce fel de măsuri trebuie să ia Guvernul pentru a proteja populaţia. Nu Parlamentul are instrumentele pentru a vedea situaţia reală. Ceea ce este important, este să nu ne jucăm cu aceste cifre (numărul îmbolnăvirilor - n.r.). Să nu tratăm cinic problema, politic. Avem nişte cifre, propunem nişte măsuri pentru că avem un calcul politic de făcut. Sau ne jucăm cu aceste cifre. Eu nu spun că sunt manipulate. Dar uneori punem mai puţin sau mai mult. Şi atunci, din acest joc, putem să dăm interpretări diferite. Repet: nu Parlamentul este cel care deţine aceste date, despre ce măsuri trebuie luate, dar noi, PSD, am spus foarte clar că vom susţine toate măsurile necesare pentru a proteja populaţia şi pentru a nu permite achiziţii fără transparenţă", a adăugat Cazanciuc. Senatorul PSD a arătat că "din datele de la OMS şi din ceea ce fac şi alte ţări, se pare că suntem cam singurii care avem această atitudine de a interna pe asimptomatici". "Nu a venit nimeni să ne convingă de ce e nevoie de această măsură. Dacă e nevoie de această măsură, ea trebuie făcută prin lege", a mai spus Cazanciuc. Dispoziţii ale articolului 25 alineatul 2 teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi din OUG 11/2020 referitoare la unele măsuri aferente instituirii carantinei "nu întrunesc cerinţele de claritate şi previzibilitate a legii şi afectează drepturi şi libertăţi fundamentale", a stabilit, joi, Curtea Constituţională. Curtea a luat în discuţie, joi, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 25 alineatul (2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale articolului 8 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dãdârlat)