Coronavirus. Ce conține a treia ordonanța militara care extinde restricțiile de circulație in Romania

Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au prezentat, marți seara, conținutul celei de-a treia ordonanțe militare care extinde restricțiile de circulație pe teritoriul României. Printre acestea: se interzic deplasările de la domiciliu, cu o serie de excepții, iar persoanele de peste 65 de ani pot pleca de The post Coronavirus. Ce conține a treia ordonanță militară care extinde restricțiile de circulație în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.