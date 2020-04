Coronavirus. Date oficiale: numarul total al deceselor ajunge la 184

Autoritățile au anunțat marți după-amiază două noi decese cauzate de noul coronavirus – doi bărbați din Neamț și Suceava. “Deces 183 Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat în Spitalul de BI Iași-ATI cu diagnosticul de Infecție SARS-COV 2 formă severă, complicație, în data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in 21.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de The post Coronavirus. Date oficiale: numărul total al deceselor ajunge la 184 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.