Coronavirus: Doua din cinci scoli din lume nu au spatii destinate spalarii mainilor cu apa si sapun (UNICEF)

În plină dezbatere privind redeschiderea şcolilor, UNICEF (Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii) şi OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) au avertizat miercuri că două din cinci şcoli din întreaga lume nu au spaţii destinate spălării mâinilor cu apă şi săpun, relatează EFE. Foto: (c) LEGNAN KOULA / EPA Agenţiile ONU au reamintit că, în plină pandemie de coronavirus, aceasta trebuie să fie cerinţa fundamentală pentru ca o şcoală să funcţioneze în mod sigur. Potrivit unui raport bazat pe date din 2019, aproximativ 818 milioane de copii nu beneficiază de instalaţii sanitare de bază pentru a se spăla pe mâini în şcolile lor, ceea ce presupune un risc mai mare de contagiere cu COVID-19 şi alte boli. Foto: (c) CHAMILA KARUNARATHNE / EPA Peste o treime dintre ei trăiesc în ţările din Africa Subsahariana şi în cele mai sărace ţări ale lumii, unde şapte din zece şcoli sunt lipsite de un spaţiu adecvat unde copiii să se poată spăla pe mâini, iar jumătate dintre acestea nu au nici măcar toalete. Pe de altă parte, potrivit studiului, una din trei şcoli din întreaga lume are un acces limitat la apă potabilă, în timp ce aproape 698 de milioane de elevi nu au toalete adecvate în şcolile pe care le frecventează. "Accesul la apă, toalete şi servicii de igienă este esenţial pentru prevenirea şi controlul efectiv al infecţiilor în toate contextele, inclusiv în şcoli", notează într-un comunicat comun Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. Foto: (c) Ajith Perera/Xinhua În opinia sa, această cerinţă trebuie să fie o prioritate în strategiile guvernelor pentru a redeschide şcolile în timpul pandemiei de coronavirus. UNICEF şi OMS au subliniat totodată că autorităţile trebuie să găsească un echilibru între măsurile de sănătate publică şi impactul social şi economic pe care îl are o perioadă îndelungată de izolare. Organizaţiile au reamintit în acest sens că există dovezi clare ale impactului negativ pe care prelungirea perioadei de închidere a şcolilor îl are asupra copiilor.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)