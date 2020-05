Coronavirus: Europa revine la viata - Principalele masuri de relaxare a restrictiilor intrate de luni in vigoare (FOTO)

Statele europene au redeschis luni activităţi comerciale, spaţii publice şi instituţii culturale în speranţa că cea mai gravă etapă a pandemiei a trecut deja, dar menţinând în continuare sub atentă monitorizare numărul de cazuri. Prezentăm în continuare o selecţie a principalelor măsuri implementate, potrivit DPA. Italia Magazinele, saloanele de coafură, cafenelele, restaurantele şi mai multe muzee şi-au redeschis porţile cu respectarea regulilor de distanţare socială. Mersul la plajă şi participarea la slujbe religioase sunt de asemenea permise. La Vatican, s-a redeschis Bazilica Sfântul Petru. O parte dintre cafenele şi restaurante s-a redeschis în urmă cu două săptămâni, dar produsele puteau fi luate doar la pachet. Acum clienţii pot fi serviţi şi la mese, iar unele dintre localuri au montat panouri din plexiglas pentru separarea clienţilor. Polonia Foto: (c) Darek Delmanowicz/EPA Restaurantele, cafenelele, barurile, centrele comerciale, zonele cu restaurante, precum şi saloanele de înfrumuseţare şi-au redeschis porţile. În localurile care servesc mâncare se băuturi, trebuie păstrată o limită de 4 metri pentru fiecare client. Sălile de sport s-au redeschis de asemenea, cu obligativitatea păstrării unei limite în ceea ce priveşte numărul de persoane care pot intra simultan. Danemarca Foto: (c) Henning Bagger / EPA Cafenelele şi restaurantele s-au deschis, numărul clienţilor fiind limitat la cel mult 10 persoane, în concordanţă cu restricţiile actuale în vigoare referitoare la adunările publice. Bisericile şi alte locaşuri care găzduiesc reuniuni religioase îşi pot primi din nou adepţii. Cursurile şcolare au fost de asemenea reluate pentru elevii din clasele a şasea până într-a zecea, după ce grădiniţele şi şcolile cu clase până într-a cincea s-au redeschis într-o primă etapă a relaxării, la mijlocul lui aprilie. Librăriile s-au deschis de asemenea. Belgia Foto: (c) JULIEN WARNAND / EPA Elevii din anii terminali ai liceului şi şcolilor elementare au revenit la cursuri, în timp ce grădiniţele rămân în continuare închise. Grădinile zoologice, saloanele de coafură şi muzeele îşi pot relua şi acestea activitatea în anumite condiţii. Franţa Foto: (c) MOHAMMED BADRA / EPA Şcolile gimnaziale din ''zonele verzi'' - cele mai puţin afectate de virus - s-au redeschis luni pentru o parte dinte elevi, pentru prima dată de la mijlocul lunii martie. Televiziunile au prezentat imagini cu adolescenţi purtând mască de protecţie şi stând la rând cu o distanţă de un metru unul între altul pentru a li se verifica temperatura, înainte de a li se permite accesul la ore. În sălile de clase, au fost demarcate anumite zone, computerele au fost învelite în pungi negre din plastic, iar copiii aşezaţi câte unul în fiecare bancă. Liceele rămân închise pentru moment. Grecia Foto: (c) Marios Lolos / EPA Siturile arheologice în aer liber precum Acropole din Atena s-au redeschis, iar călătoriile pe teritoriul Greciei sunt de acum permise. Cursele cu feribotul către insula Creta au redemarat, accesul către alte destinaţii rămânând inaccesibil pentru moment. Plajele publice s-au redeschis în weekend. Germania Foto: (c) JOERG SCHIERENBECK / EPA Hotelurile sunt acum deschise pentru turism intern în oraşele Hamburg şi Bremen din nord, precum şi în regiunile vestice din landurile Renania de Nord-Westfalia şi Renania-Palatina, precum şi landurile estice Saxonia şi Turingia. În Mecklenburg - Pomerania Inferioară pe coasta Mării Baltice, hotelurile s-au redeschis doar pentru rezidenţii acestui land. Hotelurile din Berlin şi din Bavaria (sud) nu s-au redeschis încă pentru clienţi. Până luni, activităţile comerciale din industria alimentară aveau permisiunea de a servi mâncare în spaţii închise pe teritoriul aproape tuturor celor 16 landuri federale germane. Croaţia Foto: (c) JEPA/ANTONIO BAT / EPA Autorităţile au redeschis complet transportul cu feribotul între continent şi insule. Săptămâna trecută, s-au deschis graniţele pentru cetăţenii Uniunii Europene care deţin proprietăţi în Croaţia. Cafenelele şi restaurantele îşi servesc clienţii la terase, în timp ce multe muzee şi hoteluri şi-au reluat activitatea cu anumite restricţii. Irlanda Foto: (c) AIDAN CRAWLEY / EPA Magazinele de bricolaj şi electrocasnice s-au redeschis, precum şi pieţele agroalimentare, magazinele de optică şi unele săli de sport, cu respectarea în continuare a regulilor de distanţare socială. Muncitorii din domeniul construcţiilor, peisagisticii şi grădinăritului au revenit la muncă, atelierele de reparaţii motociclete şi biciclete s-au redeschis, iar vânzările de automobile şi motociclete au fost reluate. Toţi angajaţii şi firmele care pot desfăşura munca de la domiciliu o pot face în continuare. Portugalia Foto: (c) ESTELA SILVA / EPA Restaurantele, cafenelele şi barurile s-au redeschis, în timp ce şcolile, centrele de zi, muzeele şi magazinele cu o suprafaţă mai mică de 400 de metri pătraţi au revenit de asemenea la activitate cu respectarea unor reguli stricte de siguranţă. În plus, portughezii îşi pot vizita din nou rudele din azilurile de bătrâni pentru prima dată de la impunerea restricţiilor. Cinematografele, teatrele şi centrele comerciale sunt programate să se redeschisă din 1 iunie, deşi iniţial cu un număr limitat de vizitatori. Deocamdată, nu există planuri concrete pentru reluarea activităţilor din turism. Lituania Foto: (c) Alfredas Pliadis/Xinhua Spaţiile din interiorul barurilor, cafenelelor şi restaurantelor pot fi din nou folosite în intervalul 8:00 - 10:00 PM. Începând de marţi, este în vigoare o distanţă minimă de 2 metri între mese, a precizat pe Facebook premierul Saulius Skvernelis. Grădiniţele şi sălile de sport s-au deschis de asemenea cu anumite restricţii. Bulgaria Foto: (c) VASSIL DONEV/EPA Barurile şi restaurantele în aer liber, muzeele, bibliotecile şi cinematografele s-au redeschis. Pe litoralul Mării Negre, hotelurile s-au deschis deja pentru turiştii locali. Clienţii trebuie să poarte mască de protecţie care să le acopere nasul şi gura şi să stea la o distanţă de siguranţă unul de celălalt. Un număr de patru persoane au voie să folosească ascensorul în acelaşi timp. Restaurantele şi cafenelele din centrele comerciale aflate în spaţii închise nu se redeschid încă. La sălile de fitness, este permis antrenamentul unui grup de maximum 10 persoane, iar fiecare client trebuie să aibă la dispoziţie o limită de patru metri pătraţi. Estonia Foto: (c) TOMS KALNINS / EPA Luni a fost prima zi după ridicarea stării de urgenţă, dar multe restricţii rămân încă în vigoare în această ţară. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Anda Badea)