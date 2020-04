Coronavirus face noi victime! Cinci noi decese, inregistrate astazi

Grupul de Comunicare Strategică anunță cinci noi decese provocate de infectarea cu coronavirus.Internat în 1.04.2020 in INBI Matei Balș, confirmat in 1.04.2020. Decedat în 6.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Boală renală cronică, Boala neuromusculara, Obezitate.Pacient depistat în timpul spitalizării în Secția de Gastroenterologie SJU Iași (contact cu un caz din SJ Suceava). Recoltat în 27.03.2020, confirmat în 29.03.2020. Decedat în 6.04.2020. Comorbiditati: Ciroză hepatică decompensată, Etilism cronic, HTA.Pacientă internată în SM Campulung-Boli Infecțioase în 3.04.2020. Confirmată cu COVID-19 în 4.04.2020. Decedată în 6.04.2020. Comorbiditati: Infarct miocardic in antecedente, Insuficiență cardiacă, Bloc de ramura stânga, HTA, BPOC.Pacient internat în 28.03.2020 în SM Barlad-Boli Infecțioase, cu istoric de călătorie Antalya (Turcia), recoltat pentru COVID-19 în 28.03.2020. Confirmat în 30.03.2020. Decedat în 5.04.2020. Comorbiditati: Infarct miocardic in antecedente, CIC-protezata 2 stenturiInternat in SCJU Oradea- ATI în 1.04.2020. Contact cazuri confirmate COVID-19.Confirmat COVID-19 în 1.04.2020. Data decesului 6.04.2020. Comorbiditati: HTA, Diabet zaharat, Boala neurologica, Boala cardiovasculara.