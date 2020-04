Coronavirus: Franța va avea cea mai mare scadere a PIB de dupa 1945

Franța va înregistra în 2020 cea mai dură recesiune economică de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a declarat luni ministrul Economiei Bruno Le Maire. ”Indicele de creștere cel mai prost care a fost înregistrat în Franța după 1945 a fost în 2009, după marea criză financiară din 2008: -2,2%. Vom fi probabil dincolo The post Coronavirus: Franța va avea cea mai mare scădere a PIB de după 1945 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.