Coronavirus/ GCS: 1.556 de persoane se afla in carantina si 13.646 in izolare

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunţat joi că în România s-au confirmat până în prezent 48 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar 1.556 de persoane sunt în carantină instituţionalizată şi 13.646 în izolare la domiciliu. "Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 1.556 persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID-19 (coronavirus). Alte 13.646 persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 1.921 teste. Dintre acestea, 1.873 au fost cu rezultat negativ, adică persoanele de la care au fost prelevate mostrele actualizate nu sunt infectate cu COVID-19", informează GSC. Potrivit sursei citate, dintre cei 48 de cetăţeni care au contactat virusul, şase sunt declaraţi vindecaţi şi au fost externaţi. Persoanele confirmate cu COVID-19 sunt internate în spitale din Cluj, Iaşi, Bucureşti, Constanţa, Timiş şi Dolj. Cele mai multe persoane diagnosticate sunt în Bucureşti (20), acestea fiind internate în spitale de boli infecţioase şi sub permanentă supraveghere medicală. GCS menţionează că, până în prezent, au fost înregistrate 28 de dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor şi două dosare privind infracţiunea de comunicare de informaţii false. Totodată, direcţiile de sănătate publică au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 300.000 de lei, la nivel naţional, pentru persoanele care nu au respectat măsura auto-izolării la domiciliu. GSC le reaminteşte cetăţenilor să ia în considerare doar informaţiile verificate prin sursele oficiale şi să apeleze pentru recomandări şi alte informaţii la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul nu este unul de urgenţă, ci o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăţenilor. De asemenea, românii aflaţi în străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combatarea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)