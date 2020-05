Coronavirus: Guvernatorul statului american New York, testat de noul coronavirus in direct

Guvernatorul statului american New York s-a lăsat testat duminică pentru noul coronavirus în direct în faţa camerelor de televiziune şi i-a invitat pe cetăţeni să-i urmeze exemplul, potrivit AFP. "Nu este nevoie să fii un newyorkez dur ca să faci acest test", a declarat democratul Andrew Cuomo în cursul conferinţei sale de presă cotidiene dedicată pandemiei. "Trebuie să fii inteligent, solidar şi disciplinat", a continuat el, în timp ce un medic în ţinută de protecţie îi cerea să închidă ochii când îi insera un fel de tijă de bumbac în nas. De la începutul crizei, guvernatorul a suportat mai multe teste, dar acum era pentru prima oară când se supunea acestui exerciţiu în faţa camerelor de televiziune. "Dacă nu sunt aici mâine, asta va însemna că sunt pozitiv", a adăugat Cuomo, exprimându-şi regretul că prea puţini oameni se lasă testaţi. Statul New York a plătit un tribut greu pandemiei cu peste 350.000 de cazuri de COVID-19 confirmate şi 22.000 de morţi, dintr-un total de aproape 1,5 milion de cazuri şi aproape 90.000 de morţi, dar o scădere a numărului acestora se face simţită de mai multe zile. Înainte de a începe o ieşire din izolare a populaţiei, autorităţile au dorit totuşi să extindă capacităţile de testare, cu scopul de a identifica mai rapid bolnavii, de a-i izola şi a evita un nou val de contaminări. În prezent, 40.000 de teste au loc zilnic în statul New York, care dispune de 700 de centre de testare, a precizat Cuomo. "Noua noastră problemă este că avem mai multe situri şi capacităţi de testare pe care nu le utilizăm", a spus el. Guvernatorul a încurajat toate persoanele care au simptome sau au intret în contact cu bolnavi de COVID-19 să facă testul. "Este rapid, uşor, nu face rău, dacă aveţi timp, făceţi-l !", a continuat el pe Twitter.AGERPRES/(AS-editor: Lilia Traci, editor online: Andreea Preda)