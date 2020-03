Coronavirus. Și ministrul britanic al sanatatii, confirmat pozitiv

Ministrul sănătăţii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anunţat vineri pe Twitter că a fost la rândul său testat pozitiv cu coronavirus şi că s-a autoizolat acasă, având simptome uşoare, relatează Reuters. “Am fost sfătuit de medici să mă testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris Hancock. “Din fericire, simptomele mele sunt uşoare şi The post Coronavirus. Și ministrul britanic al sănătăţii, confirmat pozitiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.