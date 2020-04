Coronavirus in Mexic: Cartelurile impart alimente

Presupuşi membri ai cartelurilor de droguri au distribuit alimente locuitorilor a două oraşe din Mexic, pe fondul pandemiei de coronavirus, a relatat presa locală, citată marţi de dpa și preluată de agerpres.ro. Criza coronavirusului a paralizat parţial economia Mexicului, unde populaţiei i s-a cerut să se autoizoleze în încercarea de a încetini răspândirea virusului. Surse oficiale The post Coronavirus în Mexic: Cartelurile împart alimente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.