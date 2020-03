Coronavirus in Romania – 25 martie. Care este ultimul bilant al cazurilor confirmate

Pana astazi – 25 martie – pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate si externate (53 la Timisoara, 23 la Bucuresti, 6 la Craiova, 2 la Constanta, unul la Cluj si unul la Iasi).

Pana astazi, 25 martie, 13 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Craiova, Timisoara si Bacau, au decedat. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 144 de noi cazuri de imbolnavire.

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 3 ani si 79 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internati 18 pacienti, din care 8 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.

Prin Ordonanta Militara nr. 3, emisa ieri, au fost stabilite noi masuri

Potrivit acestei ordonante, incepand de astazi, 25 martie, ora 12.00, se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;

e) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;

g) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;

i) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.



Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani

Totodata, circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa numai in intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru urmatoarele motive: deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea unui minor, asistenta altor persoanevarstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori in cazul decesului unui membru de familie, deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati fizice colective), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice. Circulatia persoanelor peste 65 de ani, in exteriorul locuintei/ gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11.00 – 13.00, daca aceasta se face in interes profesional ori pentru realizarea de activitati agricole.

Pentru verificarea motivului deplasarii, angajatii prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator, persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil, iar pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii, se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil. Pentru toate situatiile prevazute in Ordonanta Militara nr. 3, persoanele vor prezenta si documentul de identitate.

450 de persoane nu au respectat perioada de autoizolare

De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 450 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 8 persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile.

Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 6.016 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 96.055 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala. Mentionam ca aceste cifre referitoare la persoanele carantinate si izolate nu cuprind cifrele cu privire la situatia din municipiul Bucuresti, pentru care vom comunica in cel mai scurt timp posibil.

Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 14.466 de teste, din care 646 in unitati medicale private. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.391 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 9.359 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor. Persoanele cu varste mai mari de 65 de ani, care prezinta urgente medicale, vor apela numarul unic de urgenta 112, pentru a fi preluate de serviciile de ambulanta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.