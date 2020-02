Coronavirus in Romania: Slabiciunile dintotdeauna ale statului roman vor fi puse in carca celor aflati la butoane Interviu

Primul pacient purtator al coronavirusului care a blocat China si a inchis orase intregi din Italia a fost confirmat in Romania, la capatul unei zile in care televiziunile s-au intrecut in imagini ale panicii: romanii iau cu asalt supermarketurile si isi fac provizii pentru zile apocaliptice. Care sunt efectele isteriei colective si unde devin ele toxice?