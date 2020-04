Coronavirus in Rusia: Creștere a infectarilor cu 800%, in doua saptamani

Numărul contaminărilor cu noul coronavirus a crescut, miercuri, în Rusia cu peste 3.300, un alt record zilnic pe plan naţional, ajungând la un total de 24.500 de cazuri, după două săptămâni de creştere exponenţială, potrivit dpa, preluată de Agerpres. Astfel, numărul de cazuri de COVID-19 a crescut cu aproximativ 800%, faţă de cel de la The post Coronavirus în Rusia: Creștere a infectărilor cu 800%, în două săptămâni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.